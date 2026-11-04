Ai là chủ nợ của Petrolimex?

Vietcombank là chủ nợ lớn nhất

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại ngày 30/9 đạt hơn 27.205 tỷ đồng, tăng khoảng 45,5% so với đầu năm. Trong đó, Vietcombank, Agribank và BIDV là ba ngân hàng được Petrolimex nêu tên trong nhóm chủ nợ có giá trị cho vay chiếm từ 10% trở lên.

Petrolimex ghi nhận dư nợ vay hơn 27.200 tỷ đồng

Đáng chú ý, cơ cấu dư nợ tại ba ngân hàng này có sự thay đổi đáng kể so với đầu năm. Vietcombank vươn lên vị trí chủ nợ lớn nhất, trong khi dư nợ tại BIDV giảm mạnh.

Cụ thể, dư nợ vay ngắn hạn của Petrolimex tại Vietcombank đến cuối tháng 9 đạt gần 9.945 tỷ đồng, tăng 219,8% so với mức hơn 3.109 tỷ đồng đầu năm. Như vậy, quy mô khoản vay tại ngân hàng này đã tăng hơn 3,2 lần sau 9 tháng.

Đứng thứ hai là Agribank – Chi nhánh Láng Hạ với dư nợ đạt hơn 6.423 tỷ đồng, tăng 140,05% so với mức gần 2.676 tỷ đồng đầu năm. Trong khi đó, dư nợ tại BIDV – Chi nhánh Sở Giao dịch 1 giảm 60,66%, từ hơn 5.682 tỷ đồng xuống còn khoảng 2.235 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay ngắn hạn tại ba ngân hàng trên đạt hơn 18.603 tỷ đồng, tăng khoảng 62,23% so với đầu năm và chiếm gần 70% tổng dư nợ vay ngắn hạn của Petrolimex tại ngày 30/9.

Vietcombank, Agribank và BIDV là ba ngân hàng có dư nợ cho vay lớn tại Petrolimex, với tổng dư nợ ngắn hạn hơn 18.600 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026.

Ở các khoản vay dài hạn, dư nợ của Petrolimex đạt hơn 610,4 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, các khoản vay có thời hạn trên 1 năm đến 5 năm đạt gần 448,9 tỷ đồng, tăng 38,96%. Ngược lại, dư nợ vay trên 5 năm giảm 43,51%, xuống còn hơn 161,5 tỷ đồng.

Tính chung, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Petrolimex đã vượt 27.205 tỷ đồng vào cuối quý III/2026. Riêng vay ngắn hạn chiếm khoảng 97,8% tổng dư nợ, tương đương 26.595 tỷ đồng, cho thấy cơ cấu vốn vay của tập đoàn chủ yếu tập trung ở các khoản vay có thời hạn dưới một năm.

Lợi nhuận tăng 60%, tài sản vượt 109.000 tỷ đồng

Song song với việc gia tăng quy mô vay nợ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong 9 tháng đầu năm 2026. Doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 373.226 tỷ đồng, tăng 63,7% so với mức 228.031 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 65,2%, lên 354.668 tỷ đồng. Do tốc độ tăng giá vốn cao hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của Petrolimex đạt 18.558 tỷ đồng, tăng 38,9% so với cùng kỳ.

Về chi phí, chi phí tài chính tăng 47,5%, lên khoảng 1.496 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí lãi vay đạt 679 tỷ đồng, tăng 15,1%. Sau khi hạch toán các khoản chi phí, Petrolimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế 4.688 tỷ đồng, tăng 66,7%.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.753 tỷ đồng, tăng 60,3% so với 9 tháng đầu năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 3.278 tỷ đồng, tăng 55,3%.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của tập đoàn đạt 138.482 tỷ đồng, tăng 65,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.790 tỷ đồng, tăng 121,8%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.363 tỷ đồng, tăng 93,1%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Petrolimex đạt hơn 109.008 tỷ đồng, tăng khoảng 27% so với đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 20.238 tỷ đồng, tăng 28,4%.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 37,9%, lên 77.650 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 76.651 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 31.359 tỷ đồng, tăng 6,1% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại cuối kỳ đạt 4.402 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, Petrolimex ghi nhận tăng trưởng đồng thời về doanh thu và lợi nhuận, trong khi quy mô tài sản và nợ phải trả cũng mở rộng đáng kể.