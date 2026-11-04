Nhiều quan chức NHTW châu Âu hối thúc tăng lãi suất trong tháng 12

Cần tiếp tục tăng lãi suất để chống lại lạm phát

ECB đã giữ nguyên các mức lãi suất chính sách vào ngày 29/10 với lý do đợt tăng lạm phát do giá năng lượng gây ra hiện chưa tạo ra các tác động dây chuyền nguy hiểm.

“Mặc dù tác động đầy đủ từ cú sốc năng lượng vẫn đang tiếp diễn, lạm phát cơ bản cho đến nay vẫn tương đối ổn định và tiền lương chưa cho thấy phản ứng đáng kể nào ở giai đoạn này”, cơ quan này cho biết trong thông cáo phát đi sau cuộc họp tháng 10.

Bên cạnh đó, ECB cũng tỏ ra thận trọng và muốn có thêm thời gian để đánh giá tác động của các đợt tăng lãi suất trước đó khi cho biết “các điều kiện tài chính đã thắt chặt hơn kể từ cuộc họp trước của Hội đồng Điều hành, điều này có thể gây áp lực lên cả lạm phát và tăng trưởng”.

Tuy nhiên lạm phát tại khu vực đồng euro đã chạm mức 3,8% vào tháng 9 – cao gần gấp đôi mục tiêu của ECB – và có thể tiếp tục tăng nhanh hơn trong những tháng tới do chi phí năng lượng tăng trở lại cùng với giá thực phẩm leo thang.

Kết quả một cuộc khảo sát của ECB được công bố sau quyết định giữ nguyên lãi suất một ngày (thứ Sáu 30/10) cũng cho thấy, lạm phát tại khu vực đồng tiền chung có thể tăng nhanh hơn dự báo trước đó trong năm nay và năm tới, và có khả năng chưa thể quay trở lại mức mục tiêu cho đến năm 2028.

Đó chính là lý do ngay sau quyết định giữ nguyên lãi suất hôm 29/10, nhiều nhà hoạch định chính sách của ECB đã lên tiếng khuyến nghị cơ quan này cần tăng thêm lãi suất để ứng phó với lạm phát.

"Chính sách tiền tệ... có thể và cần ngăn chặn tình trạng (giá cả tăng) trở nên cố hữu trong kỳ vọng và hành vi của các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp, từ đó kích hoạt vòng xoáy giá-lương – một hiện tượng sẽ rất tốn kém nếu muốn ngăn chặn", Thống đốc NHTW Ý Fabio Panetta phát biểu tại một sự kiện ở Rome hôm 30/10.

“Với việc lạm phát dự kiến ​​sẽ duy trì trên mức mục tiêu trong một thời gian dài và các rủi ro nghiêng về phía tăng, việc tiếp tục nâng lãi suất điều hành có thể trở nên cần thiết”, ông nói thêm.

Cũng có quan điểm tương tự, Thống đốc NHTW Áo Martin Kocher cho rằng, “nếu tình hình không cải thiện trong tương lai gần, bối cảnh chính sách tiền tệ cho thấy cần phải có một phản ứng phù hợp”.

Tăng lãi suất vào tháng 12 – điều khó tránh

Thậm chí theo Chủ tịch NHTW Đức (Bundesbank) Joachim Nagel còn cho rằng, việc tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 gần như là điều khó tránh khỏi.

“Xét từ góc độ hiện nay, việc tăng lãi suất vào tháng 12 gần như là cần thiết. Dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng lãi suất, trừ khi triển vọng lạm phát cải thiện đáng kể”, ông nói trong một bài phát biểu tại Berlin hôm thứ Ba (3/11); đồng thời lập luận rằng, lạm phát đang tiến gần đến kịch bản "bất lợi" mà ECB từng dự báo, đồng thời áp lực giá cả sẽ cao hơn so với các dự báo được ngân hàng này đưa ra hồi tháng 9.

Thống đốc NHTW Bulgaria Dimitar Radev cũng đưa ra nhận định tương tự trong một bài phát biểu tại Sofia hôm thứ Ba. “Triển vọng lạm phát đã xấu đi kể từ tháng 9, và điều này cần được phản ánh trong đánh giá của chúng tôi về lập trường chính sách tiền tệ phù hợp. Việc tạm dừng tăng lãi suất vào tháng 10 chỉ là quyết định nhằm đánh giá thêm các dữ liệu, chứ không phải là kết luận cho thấy quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ đã kết thúc”, ông nói.

Trước đó, Thống đốc NHTW Slovakia Peter Kazimir cũng cho biết vào thứ Hai (2/11) rằng, ECB sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất để ngăn chặn tình trạng lạm phát cao trở nên cố định. “Đối với tôi, vấn đề không còn là liệu có cần thêm các biện pháp khác hay không, mà là cần thực hiện thêm bao nhiêu nữa”, ông nói và nhấn thêm: “Vấn đề không nằm ở một cuộc họp hay một quyết định cụ thể nào, mà là lộ trình cần thiết để đưa lạm phát trở về mức mục tiêu và duy trì ở mức đó”.

Theo ông, việc tạm dừng tăng lãi suất hôm 29/10 “không phải là vạch đích”. “Chúng ta cần hành động trước khi tình trạng lạm phát cao bắt đầu trở nên bình thường trong cảm nhận của mọi người”.

Hiện tại, các thị trường tài chính dự báo ECB sẽ có thêm từ hai đến ba đợt tăng lãi suất trong năm tới trước khi bắt đầu lộ trình giảm dần. Các chỉ số lạm phát dựa trên thị trường cho thấy tốc độ tăng giá sẽ còn duy trì ở mức cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của ECB trong nhiều năm tới.