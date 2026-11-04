Cà Mau: Bán 100 giạ lúa nuôi cá chình, ông Nguyễn Hữu Ánh thu lãi hơn 5 tỷ đồng

Mô hình nuôi cá chình của ông Nguyễn Hữu Ánh (thường gọi là chú Bảy Ánh) đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, đặc biệt tại phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau góp phần hình thành và phát triển Câu lạc bộ Tỷ phú phường Tân Thành – một trong những câu lạc bộ điển hình của tỉnh.

Từ những ao nuôi ban đầu, ông Nguyễn Hữu Ánh đã phát triển mô hình lên 42 ao cá chình trên diện tích khoảng 6,5 ha, kết hợp trồng dừa và cây ăn trái ven bờ. Ảnh: Bé Sáu.

Từ 100 giạ lúa đến cơ nghiệp tiền tỷ

Sinh ra trong gia đình thuần nông nghèo khó, ông Ánh chỉ học hết lớp Nhì rồi nghỉ học, sớm lao động phụ giúp cha mẹ. Sau khi lập gia đình, vợ chồng ông được cha mẹ cho 8 công đất để sản xuất. Nhờ cần cù cải tạo đất, tìm giống lúa mới và kết hợp làm thuê, đến năm 1995, gia đình ông bắt đầu có tích lũy, mua thêm đất mở rộng sản xuất.

Bước ngoặt đến vào năm 2000, khi một thương lái gợi ý chuyển sang nuôi cá chình vì loài thủy sản này có giá trị kinh tế cao. Dù bị vợ can ngăn vì lo ngại rủi ro, ông Ánh vẫn quyết định bán 100 giạ lúa, lấy 3,5 triệu đồng mua 400 con cá chình giống về nuôi thử nghiệm.

Sau 18 tháng, ông thu hoạch được 330 con, đạt trọng lượng hơn 1 kg/con, bán thu lợi nhuận 65 triệu đồng, tương đương giá trị 27 cây vàng thời điểm đó. Thành công bước đầu tiếp thêm động lực để ông mở rộng quy mô sản xuất. Năm 2019, ông đầu tư hơn 8 tỷ đồng mua đất, đào thêm 40 ao nuôi cá chình.

Đến nay, ông có 42 ao nuôi với tổng diện tích khoảng 6,5 ha. Vụ nuôi vừa qua, sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi hơn 5 tỷ đồng.

Theo ông Ánh, bí quyết quan trọng trong nuôi cá chình là kiểm soát lượng thức ăn, chất lượng nguồn nước và thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn cá. Ông duy trì cho cá ăn một lần mỗi ngày, đồng thời sau khoảng 7 tháng nuôi sẽ chuyển cá sang ao mới để tiếp tục chăm sóc đến khi thu hoạch.

Từ quyết định táo bạo cách đây 26 năm, ông Ánh không chỉ gây dựng cơ nghiệp tiền tỷ mà còn trở thành người chia sẻ kinh nghiệm, góp phần lan tỏa mô hình nuôi cá chình đến nhiều hộ dân tại địa phương.

Mô hình nuôi cá chình mang lại lợi nhuận hơn 5 tỷ đồng cho gia đình ông Bảy Ánh trong vụ nuôi vừa qua. Ảnh: Bé Sáu.

Hướng đến phát triển nghề nuôi cá chình bền vững

Tuy mang lại hiệu quả kinh tế cao, theo Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, địa phương hiện chưa nhân rộng mô hình trên diện rộng do còn một số khó khăn. Trong đó, đầu ra tiêu thụ chưa ổn định, chưa có đơn hàng thu mua với số lượng lớn; giá cá giống cao, kỹ thuật nuôi đòi hỏi kinh nghiệm và chi phí đầu tư ban đầu tương đối lớn khiến nhiều hộ dân còn e ngại.

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh dự kiến tổ chức hội thảo về kinh tế tập thể, trong đó mời ông Bảy Ánh tham luận, chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá chình cho hội viên, hợp tác xã và tổ hợp tác. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Hội sẽ kết nối để ông Ánh trực tiếp hướng dẫn, tập huấn kỹ thuật cho những hộ có điều kiện và mong muốn tham gia mô hình.

Ông Bảy Ánh chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, phòng bệnh cho cá chình được tích lũy qua hơn 26 năm gắn bó với nghề. Ảnh: Bé Sáu.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân tỉnh sẽ căn cứ nhu cầu thị trường và điều kiện sản xuất để đề xuất UBND tỉnh xem xét định hướng, quy hoạch vùng nuôi phù hợp; đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tìm kiếm, kết nối đầu ra, tạo điều kiện để nghề nuôi cá chình phát triển ổn định và bền vững.

Theo Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 307 hộ áp dụng mô hình nuôi cá chình, với tổng diện tích khoảng 342,5 ha. Mô hình tập trung chủ yếu tại phường Tân Thành, ngoài ra còn có một số hộ ở các xã vùng ngọt phát triển theo quy mô nhỏ lẻ. Hiện tỉnh chưa có đánh giá, thống kê đầy đủ về sản lượng cá chình thương phẩm hằng năm.