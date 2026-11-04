Cổ đông Nhà nước muốn thoái toàn bộ vốn tại Eximbank

Theo phương án chuyển nhượng vốn được Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) công bố, doanh nghiệp dự kiến bán 8.486.941 cổ phiếu EIB, tương ứng toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB).

Việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua các phương thức giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) tổ chức. Với giá khởi điểm 17.393 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị lô cổ phiếu dự kiến đạt khoảng 147,6 tỷ đồng.

HFIC muốn thoái toàn bộ vốn tại Eximbank, dự kiến thu về gần 148 tỷ đồng

HFIC bắt đầu đầu tư vào Eximbank từ năm 2006, với giá vốn bình quân khoảng 10.312 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá khởi điểm trong phương án chuyển nhượng hiện cao hơn khoảng 68,7% so với giá vốn bình quân ban đầu.

Lý giải kế hoạch thoái vốn, HFIC cho biết những biến động thường xuyên trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Eximbank có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc quản lý hiệu quả khoản đầu tư, cũng như bảo đảm quyền lợi trước những thay đổi về chiến lược hoạt động của ngân hàng.

Do đó, việc chuyển nhượng cổ phần EIB nhằm thu hồi vốn đã đầu tư, tạo nguồn lực để cơ cấu lại danh mục và phân bổ vốn cho các hoạt động đầu tư khác phù hợp với định hướng của HFIC. Doanh nghiệp cũng cho biết trong hai năm gần đây không nhận được cổ tức từ Eximbank do ngân hàng không có phương án chia thưởng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu EIB kết phiên 3/11 ở mức 16.050 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 24,6% so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của Eximbank đạt khoảng 29.869 tỷ đồng.

Ngoài HFIC, một cổ đông có vốn Nhà nước khác tại Eximbank là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB), hiện nắm giữ khoảng 4,51% vốn điều lệ. Trong khi đó, cổ đông lớn duy nhất của Eximbank hiện nay là Tập đoàn Gelex với tỉ lệ sở hữu 10%. Phía Gelex từng cho biết không có kế hoạch tham gia điều hành ngân hàng và xác định đây là khoản đầu tư dài hạn.

Eximbank được thành lập năm 1989. Trong những năm gần đây, ngân hàng liên tục có biến động ở vị trí lãnh đạo cấp cao, với 5 lần thay đổi Chủ tịch HĐQT trong vòng 4 năm.

Tháng 7/2026, HĐQT Eximbank bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Quốc Anh, cựu Tổng Giám đốc Techcombank, giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 865 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần suy giảm cùng chi phí dự phòng rủi ro tăng là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng.