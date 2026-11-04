Singapore - 'đất diễn' cho các ứng dụng giao hàng

Thị trường giao hàng tạp hóa trực tuyến tại Singapore đang chứng kiến làn sóng cạnh tranh gay gắt giữa các siêu ứng dụng như Grab, Foodpanda với những hệ thống siêu thị trực tuyến, tạo nên một cuộc thanh lọc thị phần khiến ngay cả “gã khổng lồ” bán lẻ Amazon cũng phải chấp nhận rút lui.

Khói mù ô nhiễm bao phủ tại Singapore. Ảnh: THX/TTXVN phát

Những thay đổi trong hành vi tiêu dùng kể từ giai đoạn phong tỏa vì đại dịch COVID-19 đã khiến dịch vụ giao hàng tạp hóa và nhu yếu phẩm theo yêu cầu phát triển nhanh chóng tại Singapore. Theo số liệu dự báo từ công ty nghiên cứu Market Data Forecast, quy mô thị trường tạp hóa trực tuyến tại “đảo quốc sư tử” ước tính sẽ đạt 3,24 tỷ USD vào năm 2034, tăng hơn gấp đôi so với mức 1,48 tỷ USD ghi nhận trong năm 2025.

Người tiêu dùng đô thị ngày càng quen thuộc với thương mại điện tử, hình thành nên những thói quen mua sắm đa dạng, từ việc đặt mua nguyên liệu cho bữa tối hằng ngày đến nhu cầu tích trữ thực phẩm cho cả tuần.

Trước tiềm năng to lớn, các nền tảng công nghệ vốn khởi đầu từ dịch vụ gọi xe và giao đồ ăn đã nhanh chóng biến mảng tạp hóa thành trọng tâm chiến lược. Tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý II/2026, Giám đốc điều hành Grab Holdings Anthony Tan khẳng định hàng tạp hóa là danh mục tăng trưởng nhiều nhất của tập đoàn. Ông cho biết thêm rằng mảng dịch vụ GrabMart đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh gấp 1,7 lần so với mảng giao đồ ăn từ nhà hàng trong quý II/2026, khi doanh nghiệp thâm nhập sâu hơn vào phân khúc mua sắm hàng tạp hóa thiết yếu có kế hoạch.

Để gia tăng năng lực cạnh tranh, Grab đã ra mắt tính năng Grab Shopping Agent vào tháng 4/2026, một công cụ trợ lý ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Khi người dùng tải ảnh chụp danh sách mua sắm viết tay lên ứng dụng, hệ thống sẽ tự động nhận diện chữ viết, tạo danh mục mua sắm kỹ thuật số và gợi ý các sản phẩm phù hợp hiện có nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm.

Không chịu thua kém trên đường đua bán lẻ, Foodpanda cũng chủ động mở rộng hạ tầng logistics khi công bố thành lập hai trung tâm phân phối lớn tại Singapore hồi tháng 1/2026. Doanh nghiệp ghi nhận số lượng mặt hàng trung bình trên mỗi đơn hàng giai đoạn 2024 - 2025 đã tăng 8%, cho thấy sự dịch chuyển từ nhu cầu giải quyết tiện ích tức thời sang các đợt mua sắm bổ sung toàn diện cho phòng bếp gia đình.

Trong khi đó, các kênh bán lẻ chuyên biệt cũng nhanh chóng củng cố vị thế. Nền tảng RedMart đã giới thiệu dịch vụ RedMart Now vào tháng 2/2026, cung cấp dịch vụ giao hàng tạp hóa siêu tốc chỉ trong vòng 30 phút. Chia sẻ về sự tiện ích của mô hình này, anh Shawn Seet, một nhân viên văn phòng ở độ tuổi ngoài 20, nhận định nền tảng như RedMart đặc biệt tiện lợi đối với các mặt hàng nặng như gạo hay chất tẩy rửa, những vật phẩm rất khó vận chuyển về nhà nếu người mua không sở hữu ô tô riêng.

Tuy nhiên, cuộc đua tranh giành thị phần ngày một khó khăn đã thúc đẩy những đợt đào thải không khoan nhượng. Hồi tháng 7/2026, Amazon đã chính thức ngừng vận hành dịch vụ thực phẩm tươi sống Amazon Fresh tại Singapore. Việc rút lui của một tập đoàn tầm cỡ quốc tế cho thấy người tiêu dùng tại đây ngày càng kén chọn dịch vụ hơn. Thất bại của Amazon trước các đối thủ bản địa cũng cho thấy trong cuộc đua giao hàng, ưu thế vượt trội thuộc về các siêu ứng dụng sở hữu lực lượng tài xế hùng hậu, hệ sinh thái công nghệ linh hoạt và khả năng thấu hiểu sâu sắc thị hiếu địa phương.