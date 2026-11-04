Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Trung Đông trước ngã rẽ chiến tranh- hòa bình

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (bên phải) và Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Bagheri Kani tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 2-11-2026

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu trên được ông Vương Nghị đưa ra trong cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Ảrập Xêút tại Bắc Kinh ngày 2-11.

Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh rằng tình hình hiện nay đòi hỏi các bên phải kiềm chế tối đa để tránh đẩy khu vực vào một vòng xoáy xung đột mới.

Ông Vương Nghị cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh năng lượng và duy trì hoạt động thông suốt của các tuyến vận tải biển quốc tế.

Theo ông, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến hàng hải chiến lược ở khu vực đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát biểu của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc được đưa ra trong lúc căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gia tăng và những lo ngại về an ninh tại eo biển Hormuz vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn.

Đây là tuyến đường vận chuyển một phần lớn lượng dầu thô giao dịch trên thế giới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Ông Vương Nghị đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Ảrập Xêút nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và đóng góp cho các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định tại Trung Đông.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Trung Quốc cũng có cuộc gặp với ông Ali Bagheri Kani, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran.

Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị tiếp tục khẳng định đối thoại và đàm phán là con đường duy nhất để giải quyết các cuộc khủng hoảng hiện nay, đồng thời nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Đặc phái viên của nước này về vấn đề Trung Đông sẽ thăm Iran, Oman và Ảrập Xêút trong tháng 11 này nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao và góp phần hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Theo CNA, Xinhua