Giá vàng ngày 4/11: Vàng miếng trong nước cao hơn thế giới 15 triệu đồng/lượng

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Tại thị trường trong nước, sáng nay, hầu hết các thương hiệu vàng đồng loạt tăng giá mua bán các sản phẩm vàng. Vàng miếng SJC tăng 600.000 đồng/lượng lên mức 141,2 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, giá vàng miếng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng hơn 15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thống kê giá vàng của Công ty cổ phần Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 4/11.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 4/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 triệu đồng/lượng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 134,3 triệu đồng/lượng, bán ra 138,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng lần lượt 3,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,9 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra 141,2 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra). Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K giao dịch ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng so chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn VRTL 9999 ở ngưỡng 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Vàng PNJ hiện mua vào ở mức 135,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 139,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng so chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua-bán 4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 9 giờ 30 phút sáng nay, 4/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 5,4 USD/ounce so chốt phiên hôm qua, xuống mức 3.940,3 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau phiên tăng giá mạnh mẽ, làn sóng bán tháo mới trên thị trường kim loại quý đã xóa đi một phần đà phục hồi hôm qua. Hiện tại, thị trường đang tập trung chú ý vào những diễn biến trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, thông tin lạm phát và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Biểu đồ giá vàng thế giới 3 ngày qua. (Ảnh: kitco.com)

Giá vàng đang giữ vững mức hỗ trợ trên 3.900 USD/ounce sau khi chứng kiến ​​hiệu suất hằng tháng thấp nhất kể từ đầu năm và tháng 10 ảm đạm nhất kể từ năm 2008. Mặc dù vàng vẫn đang gặp trở ngại, các chuyên gia tại Ngân hàng Commerzbank xem đợt bán tháo vừa qua là cơ hội mua vào tiềm năng, vì các yếu tố cơ bản hỗ trợ mức giá cao hơn vẫn còn.

Ông Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank cho biết, sự suy yếu gần đây của vàng dường như đã quá mức, đặc biệt là đà giảm giá của kim loại quý này đã tách rời khỏi các yếu tố cơ bản truyền thống của thị trường.

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) lưu ý rằng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu cao và đồng USD mạnh hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên vàng. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng, những lo ngại về tính bền vững tài chính và sự bất ổn địa chính trị có thể sẽ hỗ trợ phần nào cho thị trường kim loại quý.

Sáng nay, chỉ số USD-Index giảm nhẹ xuống mức 101,34 điểm; lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức 4,896%; chứng khoán Mỹ phục hồi, S&P 500 và Nasdaq tăng điểm nhờ các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) trước khi có kết quả cuộc bầu cử quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ; giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 3 tuần, giao dịch quanh mức 102,76 USD/thùng đối với dầu Brent và 95,11 USD/thùng với dầu WTI.