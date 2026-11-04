Kết nối ngân hàng – cơ quan thuế, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục điện tử

Toàn cảnh lễ kí kết. Ảnh: SHB

Cục Thuế và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về phối hợp hướng dẫn chính sách thuế, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh tiếp cận các dịch vụ thuế điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện thuận lợi nghĩa vụ thuế.

Việc ký kết hợp tác nhằm tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về chính sách, pháp luật thuế và hướng dẫn quy trình thực hiện để SHB hỗ trợ khách hàng nắm bắt, hiểu và thực hiện đúng quy định ngay từ đầu.

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi, đẩy nhanh tiến độ kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định; truyền tải kịp thời thông tin về chính sách thuế, đặc biệt là các chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm thông qua các giải pháp của SHB từ đó thống nhất phương thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tế sẽ góp phần tạo thêm tiện ích cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cục Thuế và SHB hướng đến mục tiêu tiếp tục phát triển các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, đa dạng hóa hình thức thanh toán, ứng dụng,… tạo điều kiện để người nộp thuế có thêm nhiều lựa chọn phù hợp. Qua đó, tăng cường khả năng kết nối, phối hợp giữa ngân hàng và cơ quan thuế, tạo cơ sở nghiên cứu, phát triển các tiện ích hỗ trợ thiết thực cho người nộp thuế như tờ khai thuế gợi ý và các dịch vụ hỗ trợ khác, góp phần giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính thuế, nâng cao hiệu quả tuân thủ.

Chia sẻ thông tin tại lễ ký kết, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai phương thức quản lý thuế mới theo hướng hiện đại, minh bạch và phù hợp với xu thế chuyển đổi số, cơ quan thuế xác định lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tăng cường hỗ trợ, đơn giản hóa thủ tục và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với các tổ chức trong hệ sinh thái tài chính - công nghệ, đặc biệt là các ngân hàng thương mại.

Đánh giá cao vai trò đồng hành của SHB, Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết, thông qua chương trình hợp tác lần này, Cục Thuế và SHB sẽ tiếp tục kéo dài chuỗi hợp tác trong thu ngân sách, đồng thời đẩy mạnh phối hợp công tác từng bước kết nối cơ sở dữ liệu của hai bên theo đúng quy định pháp luật, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận các chính sách ưu đãi, chương trình hỗ trợ của ngân hàng.

Lãnh đạo Cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các tỉnh, thành phố và Thuế cơ sở trên toàn quốc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến hộ kinh doanh các gói hỗ trợ của hệ thống ngân hàng thương mại và các đơn vị cung cấp dịch vụ, trong đó có SHB, để người nộp thuế nắm bắt thông tin, chủ động tìm hiểu và lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế.

“Việc kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống ngân hàng thương mại trong đó có SHB sẽ góp phần giúp ngân hàng có thêm cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, từ đó nghiên cứu, xây dựng và triển khai các gói hỗ trợ tín dụng phù hợp với nhu cầu thực tế”, Phó Cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.