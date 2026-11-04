Disney cân nhắc sa thải hàng nghìn nhân viên để giảm chi phí

Biểu tượng Disney+. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Theo Bloomberg News, kế hoạch trên chưa xác định cụ thể số lượng nhân viên bị ảnh hưởng. Một số bộ phận dự kiến phải thực hiện mức cắt giảm sâu hơn các bộ phận khác.

Kế hoạch được triển khai khi Tổng Giám đốc Josh D’Amaro đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động kinh doanh, bao gồm sự phổ biến ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo (AI), doanh thu phòng vé suy yếu, cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực truyền hình trực tuyến và lượng khách quốc tế đến các công viên giải trí tăng trưởng chậm. Ông D’Amaro dự định sử dụng một phần khoản tiết kiệm để tái đầu tư vào sản xuất phim, chương trình truyền hình, công nghệ, công viên giải trí và hoạt động kinh doanh du thuyền.

Tính đến cuối năm tài chính 2025, Disney có khoảng 231.000 nhân viên. Trong những năm gần đây, tập đoàn đã nhiều lần cắt giảm nhân sự nhằm cải thiện lợi nhuận và giảm chi phí. Tháng 9/2026, Reuters đưa tin Disney đã cắt giảm vài trăm vị trí tại các bộ phận nhân sự và kỹ thuật. Trước đó, tháng 4/2026, công ty loại bỏ khoảng 1.000 vị trí, sau khi tiếp tục cắt giảm vài trăm việc làm trong năm 2025.

Đợt sa thải quy mô lớn nhất gần đây của Disney diễn ra năm 2023, khi tập đoàn loại bỏ khoảng 7.000 vị trí dưới thời cựu Tổng Giám đốc Bob Iger, thuộc chương trình tiết kiệm chi phí trị giá 5,5 tỷ USD.

Xu hướng tinh giản nhân sự cũng diễn ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông và giải trí khác. Netflix và Skydance, công ty đã mua lại Warner Bros. Discovery đầu năm 2026, cũng triển khai các biện pháp cắt giảm nhân sự nhằm kiểm soát chi phí hoạt động.