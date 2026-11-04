Đa dạng hóa thị trường, tăng sức hút khách quốc tế

Du lịch quốc tế tiếp tục được Khánh Hòa xác định là một trong những động lực quan trọng trong chiến lược phát triển. Thay vì phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, địa phương định hướng đa dạng hóa nguồn khách, chú trọng những thị trường có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và khả năng khai thác quanh năm.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, địa phương tiếp tục phục hồi, duy trì và mở rộng các thị trường trọng điểm như Nga, các nước CIS, Trung Quốc, Hàn Quốc; đồng thời chủ động tiếp cận thêm những thị trường giàu tiềm năng.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, Khánh Hòa tập trung khai thác các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ. Giai đoạn 2028 - 2030, tỉnh dự kiến mở rộng sang ASEAN, Tây Âu, Úc, Ấn Độ và Trung Đông.

Đối với từng thị trường, địa phương định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của du khách. Khách Trung Quốc được hướng đến các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, mua sắm, kinh tế ban đêm và du lịch gia đình; khách Hàn Quốc tập trung vào golf, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch MICE.

Khánh Hòa hướng đến trung tâm du lịch biển quốc tế.

Trong khi đó, thị trường Nga, Kazakhstan và các nước CIS được chú trọng khai thác các sản phẩm nghỉ dưỡng dài ngày, nghỉ dưỡng tránh đông và chăm sóc sức khỏe. Khách Nhật Bản được hướng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng chất lượng cao, văn hóa địa phương; khách Malaysia và Trung Đông được định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ đạt chuẩn Halal.

Cùng với đa dạng hóa thị trường, Khánh Hòa xác định phát triển mạng lưới hàng không là giải pháp quan trọng để mở rộng nguồn khách quốc tế.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu có thêm ít nhất 3 quốc gia, vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ trực tiếp đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; tổng số ghế cung ứng quốc tế tăng tối thiểu 20% so với năm 2025.

Giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh tập trung củng cố các đường bay hiện có đến Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Thái Lan, Singapore; đồng thời mở rộng kết nối tới Tokyo, Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Almaty (Kazakhstan) và Tashkent (Uzbekistan).

Giai đoạn 2028 - 2030, địa phương nghiên cứu mở thêm các điểm đến mới tại Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, tiếp cận thị trường Indonesia, Philippines. Đáng chú ý, tỉnh thúc đẩy mở đường bay thẳng thường lệ 2 - 3 chuyến/tuần kết nối Sydney, Melbourne (Úc) với Cam Ranh.

Phát huy nguồn lực, tạo đột phá chiến lược

Những định hướng mở rộng thị trường và kết nối hàng không nằm trong chiến lược phát triển du lịch dài hạn của Khánh Hòa, gắn với Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, Khánh Hòa hướng đến phát triển du lịch chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và có giá trị gia tăng cao; từng bước xây dựng địa phương trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế chất lượng cao, điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm 40 - 45%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 9 tỷ USD.

Thời gian lưu trú bình quân đạt 4 - 5 ngày/khách, mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 - 2 lần so với năm 2025. Đồng thời, địa phương phấn đấu phát triển quy mô cơ sở lưu trú lên khoảng 100.000 phòng, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trong ngành du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu, chương trình xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách; phát triển hạ tầng và các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; phát triển nguồn nhân lực và doanh nghiệp du lịch.

Khách quốc tế đến tham quan Khánh Hòa.

Đặc biệt, Khánh Hòa đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá theo hướng chuyên biệt cho từng thị trường, đồng thời nâng cao chất lượng điểm đến xanh, an toàn và bền vững.

Tỉnh cũng khuyến khích phát triển các tour, tuyến gắn với làng nghề yến sào, trầm hương, văn hóa Chăm, Raglai và ẩm thực địa phương; nghiên cứu hình thành các trung tâm thương mại, phố đi bộ, chợ đêm du lịch tại phường Nha Trang và phường Phan Rang.

Trong 10 tháng năm 2026, Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách, tăng gần 51% so với cùng kỳ; trong đó có hơn 7,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 67%. Tổng thu du lịch đạt 72.239,7 tỷ đồng.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực cùng chiến lược mở rộng thị trường, phát triển hạ tầng hàng không và đa dạng hóa sản phẩm, Khánh Hòa đang hướng đến bước chuyển từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị ngành du lịch, qua đó từng bước khẳng định vị thế trung tâm du lịch biển quốc tế.

Sáng 3/11, tàu biển quốc tế Royal Princess (quốc tịch Bermuda) cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa khoảng 3.000 du khách đến tham quan Khánh Hòa. Sau khi cập cảng, du khách được Công ty TNHH Dịch vụ, Du lịch, Thương mại Phương Thắng tổ chức các chương trình tham quan di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar, chùa Long Sơn, trải nghiệm Làng nghề Trường Sơn và các tour du lịch đồng quê. Tàu Royal Princess khởi hành từ Singapore ngày 30/10, đưa khách tham quan Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Theo kế hoạch, tàu rời Cảng quốc tế Cam Ranh lúc 18 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình đến cảng Phú Mỹ (TP.HCM). Từ đầu năm 2026 đến nay, Khánh Hòa đã đón 42 chuyến tàu biển quốc tế, với hơn 74.760 lượt khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, từ nay đến cuối năm, địa phương dự kiến đón thêm 12 chuyến tàu du lịch. Tàu Royal Princess có sức chứa 3.560 khách và khoảng 1.300 thuyền viên. Năm 2026 là năm đầu tiên tàu hoạt động tại Đông Nam Á, lấy Singapore làm nơi đón, trả khách.