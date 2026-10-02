Sau 'Mưa đỏ', Điện ảnh Quân đội Nhân dân chuẩn bị làm 'Đất lửa'

"Đất lửa"được định hướng phục vụ công tác tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2028. Ý tưởng thực hiện dự án này được Điện ảnh Quân đội Nhân dân chuẩn bị trong thời điểm "Mưa đỏ" vừa tạo dấu ấn đáng kể với khán giả. Cụ thể, sau khi ra mắt năm 2025, "Mưa đỏ" đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng và thu hút sự quan tâm lớn đối với dòng phim chiến tranh Việt Nam.

Được biết nếu như "Mưa đỏ" tái hiện cuộc chiến đấu tại Thành cổ Quảng Trị thì "Đất lửa" sẽ tiếp tục khai thác một lát cắt khác của chiến tranh chống Mỹ. Phim tập trung vào cuộc đấu trí, đấu lực giữa quân và dân Việt Nam với đối phương, đồng thời hướng câu chuyện tới hình ảnh cán bộ, chiến sĩ và người dân trong chiến tranh. Tình đồng đội, tình quân dân, tinh thần chiến đấu kiên cường và khát vọng hòa bình là những nội dung được đặt trong câu chuyện của tác phẩm.

"Mưa đỏ "đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm của khán giả đối với dòng phim chiến tranh Việt Nam

Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, "Đất lửa" hiện đã hoàn thành kịch bản văn học và kịch bản đạo diễn. Trong quá trình chuẩn bị, kịch bản tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa để hoàn thiện trước khi phim bước vào sản xuất. Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội Nhân dân được xác nhận đảm nhiệm vai trò đạo diễn. Trước đó, chị cũng là đạo diễn của phim "Mưa đỏ".

Với chất liệu kỹ thuật số 4K, "Đất lửa" được xây dựng trên hệ thống bối cảnh rộng, liên quan đến nhiều địa điểm và các thời điểm lịch sử khác nhau. Điều này đòi hỏi quá trình chuẩn bị công phu, từ khảo sát thực địa, nghiên cứu tư liệu đến xây dựng kế hoạch sản xuất, chuẩn bị mỹ thuật và kỹ thuật. Các khâu lựa chọn bối cảnh, tuyển chọn diễn viên và chuẩn bị cho việc ghi hình cũng đang được êkip sản xuất triển khai. Đặc biệt, dự án dự kiến thành lập ban cố vấn lịch sử với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học có chuyên môn. Lực lượng này sẽ hỗ trợ êkíp trong quá trình nghiên cứu, đối chiếu tư liệu và tái hiện bối cảnh lịch sử.

Bên cạnh việc hoàn thiện kịch bản, các khâu chuẩn bị về bối cảnh, diễn viên, mỹ thuật và kỹ thuật sẽ tiếp tục được triển khai. Dự án được định hướng phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước và quân đội trong năm 2028, trong đó có kỷ niệm Quốc khánh 2-9.