14 giáo viên dân tộc thiểu số nổi bật được tuyên dương năm 2026

Hội đồng xét chọn giáo viên tiêu biểu chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 vừa tiến hành phiên họp tại Hà Nội do anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì.

Năm nay, chương trình nhận được 190 hồ sơ giáo viên tiêu biểu do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố đề cử. Đây là những giáo viên đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có ít nhất 3 năm giảng dạy, thành tích nổi bật trong công tác chuyên môn, tinh thần bền bỉ vượt khó và đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Từ 190 hồ sơ, Hội đồng đã lựa chọn 34 thầy cô tiêu biểu, xuất sắc để tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội; 156 giáo viên được tuyên dương tại địa phương.

Một số gương mặt giáo viên tiêu biểu xuất sắc được lựa chọn trong chương trình “Chia sẻ cùng Thầy cô” 2026:

Trong 34 giáo viên được lựa chọn, 14 người là giáo viên dân tộc thiểu số, thuộc các dân tộc Chăm, Cơ Tu, Hoa, Khmer, Mường, Nùng, Sán Chỉ và Tày.

Giáo viên trẻ tuổi nhất trong danh sách là cô Nguyễn Thị Vân Nhi, sinh năm 1994, đang công tác tại Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy, thành phố Huế. Người nhiều tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ, sinh năm 1972, giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương, tỉnh Cao Bằng.

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long tổ chức, nằm trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, 45 năm thành lập Tập đoàn Thiên Long và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Với chủ đề “Lớp học reo vui”, chương trình dự kiến tổ chức lễ tuyên dương vào tháng 11 tại Hà Nội, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Các giáo viên được tuyên dương tại Hà Nội sẽ nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình, sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cùng các phần quà từ Ban tổ chức.

Các thầy cô được tuyên dương tại địa phương nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và quà tặng của chương trình.

Từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10, chương trình cũng triển khai hành trình School Tour 2026 “Lớp học reo vui” tại 12 trường thuộc 12 tỉnh, thành phố gồm Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Cần Thơ, An Giang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tại mỗi điểm trường, Ban tổ chức sẽ gặp gỡ, thăm hỏi và tri ân các thầy cô, đồng thời phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động dành cho giáo viên và học sinh.