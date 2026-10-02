TP.HCM: Đưa công nghệ số vào giáo dục di sản

Đông đảo học sinh tham gia chương trình

Ngày 2.10, phường Vĩnh Hội phối hợp cùng Công ty CP Santani, đơn vị phát triển dự án Thư viện số văn hóa S-Gallery tổ chức trao tặng hệ thống Thư viện số văn hóa tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Hoạt động diễn ra trong tuần lễ cao điểm hưởng ứng Tháng hành động Chuyển đổi số và Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10.10, đồng thời hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10.10.1952 – 10.10.2026).

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Bé Ba, Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM; ông Võ Thiện Cang, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục; bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội cùng đại diện lãnh đạo UBND phường.

Đại diện dự án S-Gallery trao tặng bảng Thư viện điện tử văn hóa S-Gallery cho Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm

Theo đơn vị triển khai, S-Gallery được xây dựng như một thư viện văn hóa số, kết hợp nhiều hình thức trải nghiệm như hoạt hình, sách nói, nội dung tương tác về di sản, công nghệ thực tế ảo (VR) và trò chơi dựa trên các biểu tượng văn hóa. Nội dung do các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đạo diễn trẻ cùng một số đơn vị giáo dục và văn hóa tham gia xây dựng.

Việc đưa S-Gallery vào trường học nhằm tạo thêm không gian học tập trực quan, hỗ trợ giáo viên trong giảng dạy lịch sử, địa lý địa phương và các nội dung liên quan đến văn hóa dân tộc. Với Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, nội dung số cũng góp phần giúp học sinh tìm hiểu về nhân vật nhà trường mang tên là Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm.

Phát biểu tại chương trình, bà Lương Thị Lệ Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Hội cho rằng việc ứng dụng công nghệ số trong giáo dục đang mở thêm phương thức để học sinh tiếp cận kiến thức.

Bà Lệ Hằng đánh giá cao những giá trị mà dự án S-Gallery mang lại, đồng thời khuyến khích nhà trường cùng các đơn vị giáo dục trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình giáo dục ứng dụng công nghệ số nhằm tạo ra môi trường học tập tiên tiến, chủ động cho các em học sinh.

Chương trình tập trung vào việc khai thác các giá trị văn hóa theo hướng sáng tạo, phù hợp với học sinh tiểu học

Tại không gian trải nghiệm, học sinh được tiếp cận các nội dung về nghề thủ công truyền thống, tranh dân gian, truyện dân gian, những nhân vật khoa bảng tiêu biểu và âm nhạc truyền thống. Hệ thống màn hình cảm ứng được bố trí cùng các hiện vật, giúp học sinh chuyển đổi giữa hình thức tìm hiểu trực tuyến và trải nghiệm trực tiếp.

Công nghệ thực tế ảo và các trò chơi tương tác cũng được sử dụng để tăng tính trực quan. Học sinh tham gia các trò chơi nhận diện tranh Làng Sình, tranh Hàng Trống, tranh kính; tìm hiểu ca dao, tục ngữ và các biểu tượng văn hóa.

Bên cạnh nội dung số, không gian trải nghiệm còn có các hoạt động thực hành như in mộc bản trên giấy dó hoặc vải, trang trí sổ tay theo phong cách tranh Làng Sình, tìm hiểu trò chơi Trí Uẩn, trống bỏi, ném túi cát... Qua đó, học sinh có thể tiếp cận văn hóa bằng cả hình thức số và thực hành.

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Theo kế hoạch, học sinh có thể khai thác các nội dung số phù hợp với độ tuổi dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Nhà trường có thể tổ chức chiếu phim vào giờ ra chơi, các chương trình giao lưu nghệ thuật, sân khấu học đường và trưng bày sản phẩm thủ công trong các tiết học mở.

Trước đó, trong giai đoạn 2, S-Gallery đã được triển khai tại 50 trường tiểu học trước dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sang giai đoạn 3, chương trình tập trung vào việc khai thác các giá trị văn hóa theo hướng sáng tạo, phù hợp với học sinh tiểu học. Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm là một trong những điểm triển khai mới.

Việc đưa thư viện số văn hóa vào trường học cho thấy công nghệ có thể được sử dụng như một phương tiện hỗ trợ giáo dục di sản. Tuy nhiên, hiệu quả của mô hình phụ thuộc vào chất lượng nội dung, khả năng cập nhật và việc đưa các tài liệu số vào hoạt động dạy học thường xuyên, thay vì chỉ dừng ở một không gian trải nghiệm.