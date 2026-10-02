Hội Sách Hà Nội 2026 kết nối văn hóa đọc với công nghệ số

Hội sách mang chủ đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”, do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện. Sự kiện diễn ra đến ngày 4/10 tại phố Lê Thái Tổ, đoạn từ khu vực đối diện quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đến gần ngã ba Hàng Trống - Lê Thái Tổ.

Đây là hoạt động chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).

Bồi đắp nền tảng tri thức cho phát triển bền vững

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, cho biết cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, thành phố đặc biệt quan tâm đến sách và văn hóa đọc, xác định đây là một trong những phương thức quan trọng để lưu giữ tri thức, trao truyền văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người.

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, phát biểu khai mạc Hội sách Hà Nội 2026. Ảnh Diệu Linh

Theo bà Vũ Thu Hà, Hà Nội xác định phát triển văn hóa Thủ đô theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Với vị thế là nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và đơn vị liên kết xuất bản, thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh xuất bản và văn hóa đọc là một trong những lĩnh vực đóng góp tích cực vào quá trình phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô. Thời gian qua, thành phố đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào phát triển văn hóa đọc, tôn vinh sách và đưa sách đến gần hơn với đời sống xã hội.

Bà Vũ Thu Hà (áo dài đỏ giữa ảnh) cùng các đại biểu bấm nút khai mạc Hội Sách. Ảnh Diệu Linh

“Hội Sách Hà Nội không chỉ là nơi bạn đọc tìm đến những cuốn sách hay, mà còn là không gian khơi mở tinh thần học tập; nơi những giá trị của quá khứ được kết nối với tri thức của hiện tại và công nghệ của tương lai”, bà Vũ Thu Hà khẳng định.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, hội sách góp phần bồi đắp nguồn lực con người, sức mạnh văn hóa và nền tảng tri thức cho sự phát triển bền vững; đồng thời tăng cường kết nối giữa người làm sách với công chúng, lan tỏa tình yêu sách và những giá trị văn hóa của Thủ đô.

Bà Vũ Thu Hà (áo dài đỏ giữa ảnh) cùng các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh Diệu Linh

Trải nghiệm sách điện tử và di sản Thăng Long

Một trong những điểm nhấn của Hội Sách Hà Nội năm nay là hai không gian trưng bày theo chuyên đề “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội” và “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai”.

Tại không gian “Văn hiến Thăng Long - Hà Nội”, bạn đọc có thể tìm hiểu những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống hiếu học và các danh nhân khoa bảng của Thăng Long - Hà Nội qua những đầu sách thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Bà Vũ Thu Hà đi tham quan các gian hàng. Ảnh Diệu Linh

Các tư liệu về Quốc Tử Giám – trường quốc học đầu tiên của Việt Nam cũng được giới thiệu tại đây. Bên cạnh hoạt động trưng bày, công chúng có thể trải nghiệm viết thư pháp, in rập họa tiết bia tiến sĩ và một số hoạt động văn hóa truyền thống.

Chuyên đề “Sách mở tri thức - Công nghệ dẫn tương lai” đưa công nghệ vào không gian đọc sách. Bạn đọc được hướng dẫn sử dụng các nền tảng đọc sách điện tử trên máy tính bảng, điện thoại và máy tính xách tay; đồng thời tiếp cận những xuất bản phẩm về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đầu sách được lựa chọn tập trung cung cấp kiến thức chuyên môn, kết nối lý thuyết với những vấn đề thực tiễn trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Nhiều cuộc giao lưu về Hà Nội

Hội sách có sự tham gia của 31 đơn vị xuất bản, phát hành sách trong nước. Các gian hàng giới thiệu nhiều thể loại sách phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí, kèm theo những chương trình ưu đãi dành cho bạn đọc.

Các gian hàng sách thu hút đông đảo độc giả yêu thích văn hóa đọc. Ảnh Diệu Linh

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra các cuộc giao lưu, tọa đàm và giới thiệu xuất bản phẩm mới về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.

Đáng chú ý là tọa đàm “Mơ về ánh sáng Kinh Kỳ”, kết hợp ra mắt cuốn sách “Dấu vân tay của phố” của nhà văn Nguyễn Trương Quý. Chương trình mang đến những góc nhìn về Hà Nội qua các khu phố, tuyến đường, dòng sông và những lớp ký ức văn hóa.

Tọa đàm “Hương vị phố cổ Hà Nội - Ký họa và tùy bút” của nhóm Ký họa đô thị Hà Nội chia sẻ cách lưu giữ hình ảnh Thủ đô bằng ký họa, câu chuyện và ẩm thực. Những món ăn, gánh hàng, người làm nghề và không gian phố cổ được tái hiện như một phần ký ức đô thị và nếp sống Hà Nội.

Độc giả đủ mọi lứa tuổi tham quan các gian hàng. Ảnh Diệu Linh

Công chúng cũng có dịp tham gia chương trình “Hà Nội - Thành phố, gương mặt, con người”, tìm hiểu Thủ đô qua các tác phẩm của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện và Tô Hoài; giao lưu, giới thiệu cuốn sách “Ngày hôm sau: Chuyển tiếp, đổi thay và bước tới” của tác giả Melinda French Gates.