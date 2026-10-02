Mang văn hóa đa sắc màu của 18 quốc gia đến với sinh viên Ngoại thương

International Day 2026 thu hút gần 700 sinh viên Việt Nam và quốc tế. Ảnh: Hồng Giang

PGS.TS Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết, thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, biểu diễn thời trang và ẩm thực đến từ 18 quốc gia trên thế giới, International Day mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận sự đa dạng văn hóa ngay tại khuôn viên trường.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hồng Giang

“Không chỉ là một ngày hội văn hóa, International Day 2026 là một hoạt động cụ thể trong định hướng quốc tế hóa giáo dục của FTU, hướng tới xây dựng môi trường “Internationalization at Home”- Quốc tế hóa tại chỗ và phát triển mô hình “Campus in Campus”, trong đó không gian học tập tại FTU trở thành một môi trường quốc tế sống động.

Đây cũng là nơi sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế có thể học hỏi, giao lưu và trải nghiệm văn hóa cùng nhau. Quốc tế hóa không chỉ là đưa sinh viên ra nước ngoài, mà còn là đưa trải nghiệm quốc tế vào chính môi trường học tập hằng ngày của sinh viên”, PGS.TS Phạm Thu Hương nhấn mạnh.

Điểm nhấn của chương trình là phần dẫn dắt tự tin, duyên dáng bằng Tiếng Việt của những MC sinh viên quốc tế tài năng, đã tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi và thú vị.

Các sinh viên biểu diễn ca khúc "Bốn phương trời". Ảnh: Hồng Giang

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn mang đến lễ hội trò chơi dân gian, với 14 chiếu trò chơi được tổ chức ngay tại sân trường. Sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế cùng tham gia, khám phá những nét văn hóa quốc tế đặc sắc, tạo nên một không gian tương tác sôi động, hấp dẫn.

Nghệ nhân Tò he Đặng Đình Thường (thôn Xuân La, xã Phượng Rực, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi rất vui và vinh dự khi được đến giao lưu, giới thiệu và hướng dẫn các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế nghệ thuật nặn Tò he truyền thống của Việt Nam. Các bạn học rất nhanh và đã tự mình sáng tạo nên nhiều sản phẩm ngộ nghĩnh, đáng yêu. Tôi mong rằng các nhà trường sẽ tiếp tục lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc đến với các bạn trẻ”.

Gian hàng nghệ thuật Tò hè thu hút nhiều bạn trẻ đến trải nghiệm. Ảnh: Hồng Giang

Tham gia trải nghiệm tại gian hàng nghệ thuật Tò he, em Nguyễn Ngọc Diệp - sinh viên năm nhất Trường Đại học Ngoại thương chia sẻ: “Sự kiện hôm nay là một cơ hội rất quý để em được trực tiếp tham gia và trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa. Em thích nhất là gian hàng trải nghiệm nặn Tò he. Cảm giác vừa mới mẻ, vừa thú vị khi lần đầu tiên em được tự tay làm nên một sản phẩm. Trước đây, đi các khu hội chợ, em chỉ thấy người ta bán sẵn chứ chưa bao giờ được tự mình thử sức. Đây chắc chắn là một kỷ niệm đáng nhớ mà em sẽ lưu giữ mãi”.

Đặc biệt, phần lễ hội bùng nổ với những màn trình diễn trang phục ấn tượng của các sinh viên đến từ 18 quốc gia. Mỗi bộ trang phục không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn chứa đựng những câu chuyện về lịch sử, truyền thống và bản sắc của mỗi đất nước.

Sinh viên Nathan (Pháp) cùng nữ sinh Trung Quốc trình diễn trang phục áo dài Việt Nam. Ảnh: Hồng Giang

Ngoài ra, không gian ẩm thực quốc tế cũng trở thành một trong những điểm thu hút đông đảo sinh viên. Các món ăn được chính sinh viên quốc tế và sinh viên Việt Nam cùng lựa chọn, chuẩn bị nguyên liệu, chế biến, trang trí và giới thiệu. Mỗi gian hàng trở thành một “đại sứ văn hóa” nhỏ, đưa những hương vị và câu chuyện văn hóa của các quốc gia đến gần hơn với sinh viên FTU.

Em Bùi Trà My - sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngoại thương cho biết: “Điều đặc biệt của International Day 2026 không chỉ nằm ở sự đa dạng của các hoạt động, mà còn ở tinh thần làm việc nhóm giữa sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. Chính quá trình cùng làm việc đó đã tạo nên một môi trường học tập đa văn hóa, nơi sinh viên có cơ hội sử dụng ngoại ngữ, giao tiếp với bạn bè đến từ nhiều quốc gia, rèn luyện kỹ năng hợp tác và làm việc trong các nhóm đa văn hóa”.

Sinh viên Nathan (Pháp) cùng chung cảm nghĩ: “International Day 2026 là cơ hội tuyệt vời để các sinh viên FTU và sinh viên trao đổi quốc tế có thể tìm hiểu thêm về văn hóa, thói quen và lối sống của nhau. Tôi thấy các trò chơi dân gian rất thú vị nhưng điều tôi mong chờ nhất chính là màn trình diễn thời trang".

Nathan cho rằng, các bộ trang phục đến từ 18 quốc gia rất đẹp và bạn thích nhất áo dài Việt Nam. Với Nathan, được đến Việt Nam, giao lưu cùng sinh viên quốc tế là một kỷ niệm đáng nhớ.