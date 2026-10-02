IOAA 2026: Sắc màu văn hóa Việt Nam gây ấn tượng với bạn bè quốc tế

Khi khoa học gặp gỡ văn hóa

Sau những ngày tập trung cao độ với các bài thi về bầu trời, các vì sao và vũ trụ, tối 2-10, các thí sinh IOAA 2026 tạm gác lại áp lực phòng thi để cùng gặp gỡ trong không gian văn hóa, nghệ thuật và tình bạn.

Chương trình giao lưu văn hóa được tổ chức trong khuôn khổ IOAA 2026 với sự tham dự của gần 500 đại biểu, học sinh quốc tế. Những tiết mục nghệ thuật mang âm hưởng Việt Nam mở đầu chương trình, cũng là lời chào của nước chủ nhà gửi tới bạn bè năm châu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Phát biểu chào mừng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, IOAA quy tụ những học sinh có chung niềm đam mê với bầu trời và khoa học. Đến Hà Nội, các em còn mang theo những nét văn hóa, truyền thống và câu chuyện của quê hương mình. Vì vậy, chương trình giao lưu là cơ hội để các thí sinh chia sẻ những nét riêng ấy, qua đó hiểu biết về nhau nhiều hơn.

Đây cũng là cơ hội quý để Hà Nội - thành phố hơn nghìn năm lịch sử có thêm dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng. Các gian hàng nghề truyền thống tại chương trình mang đến cho đại biểu quốc tế những lát cắt về văn hóa Thủ đô được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Từ các sản phẩm thủ công đến những câu chuyện phía sau nghề, không gian giao lưu giúp các thí sinh có thêm trải nghiệm về một Hà Nội thanh lịch, giàu bản sắc và thân thiện.

Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch IOAA quốc tế chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Giáo sư Aniket Sule, Chủ tịch IOAA quốc tế bày tỏ cảm ơn Việt Nam, Hà Nội và Đại học Phenikaa đã chuẩn bị chu đáo, góp phần tổ chức kỳ thi thành công. Ông cũng hào hứng chờ đợi những hình ảnh, video mà các thí sinh ghi lại trong những ngày ở Việt Nam, cũng như những tài năng khác được thể hiện trong đêm giao lưu, từ ca hát, nhảy múa đến các hoạt động nghệ thuật.

Bức tranh đa sắc về văn hóa

Nếu các tiết mục nghệ thuật của nước chủ nhà đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với văn hóa Việt Nam, phần giao lưu của các đoàn tham dự lại mở ra một bức tranh đa sắc về văn hóa các quốc gia.

Phần giao lưu của các thí sinh đến từ Colombia. Ảnh: Ngọc Tú

Trên sân khấu, các thí sinh không chỉ thể hiện tài năng mà còn mang đến câu chuyện về quê hương, đất nước mình. Âm nhạc, điệu múa và những màn trình diễn giàu năng lượng tạo nên không khí cởi mở, giúp các đoàn dễ dàng kết nối sau những ngày thi tập trung.

Điểm đáng chú ý của chương trình không nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các tiết mục như thường thấy, mà ở chính sự tự nhiên của những người trẻ. Các thí sinh cùng giao lưu, trò chuyện, chia sẻ về ước mơ và những trải nghiệm trong những ngày tham dự IOAA 2026. Những cuộc gặp gỡ như vậy tạo thêm chiều sâu, sự mới mẻ cho một kỳ thi vốn tập trung vào kiến thức và năng lực khoa học.

Với các thí sinh quốc tế, những ngày ở Hà Nội không chỉ có phòng thi. Qua các hoạt động giao lưu, các em có cơ hội thưởng thức ẩm thực, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận sự thân thiện, hiếu khách của người Việt Nam.

Các thí sinh hào hứng giao lưu tại chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

IOAA 2026 diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 tại Hà Nội, Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi. Năm nay, kỳ thi có các đội tuyển đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 490 đại biểu quốc tế, trong đó có 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 4 khách mời cùng 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế.

Tham dự kỳ thi, các thí sinh trải qua 4 phần thi gồm lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn và phân tích dữ liệu. Sau những phần thi đòi hỏi kiến thức chuyên môn và khả năng tư duy, chương trình giao lưu văn hóa trở thành khoảng thời gian để các em thư giãn và kết nối.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Sáng 3-10, các thí sinh sẽ tiếp tục trải nghiệm một số di tích, làng nghề tại Hà Nội. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động giúp các đoàn quốc tế hiểu thêm về văn hóa, lịch sử của Hà Nội - thành phố đăng cai kỳ thi. Lễ bế mạc IOAA 2026 dự kiến diễn ra chiều 4-10 tại Đại học Phenikaa.