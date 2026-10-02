Trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Làng Văn hóa-Du lịch

Du khách trước nhà thờ Tổ. (Ảnh: HD)

Thông qua hệ thống kiến trúc, cảnh quan, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công và văn hóa ẩm thực, những giá trị đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam được giới thiệu sinh động, tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế tìm hiểu, trải nghiệm.

Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam là không gian giới thiệu, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên mọi miền đất nước. Tại đây, những phong tục, tập quán và sinh hoạt văn hóa được thể hiện thông qua các không gian chuyên biệt, kết hợp hoạt động trình diễn và trải nghiệm trực tiếp.

Mở đầu hành trình là Khu Nghi lễ Thờ Tổ, công trình văn hóa tâm linh mang ý nghĩa hướng về cội nguồn dân tộc. Không gian này tôn vinh các Vua Hùng, những người có công dựng nước Văn Lang, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Du khách tham quan không gian văn hóa Mường. (Ảnh: HD)

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa được giới thiệu qua bốn bài Chiêng Séc bùa cùng nghi lễ đón khách. Âm thanh cồng chiêng hòa cùng các hoạt động giao lưu tạo nên không gian giàu bản sắc, thể hiện sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng. Du khách có thể tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục, tập quán, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành, thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu cây Pồn pông.

Những hoạt động này giúp du khách có thêm góc nhìn trực quan về đời sống văn hóa của người Mường, đồng thời cảm nhận cách các giá trị truyền thống được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các hoạt động mang đậm mầu sắc văn hóa dân tộc chào đón du khách cùng tham gia. (Ảnh: HD)

Không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi mang đến những trải nghiệm gần gũi về đời sống tinh thần và nghề thủ công. Nổi bật là phong tục trao muối cầu may, không gian nhà Rông cùng các hoạt động đan chiếu sáp, đan lát và dệt Dèng. Du khách còn được trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, còn gọi là bánh tình yêu, qua đó tìm hiểu thêm nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng.

Nghề dệt Dèng với những kỹ thuật thủ công đặc sắc, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là một trong những nội dung đáng chú ý tại không gian này. Qua thao tác thực hành và giao lưu, nghề truyền thống không chỉ được giới thiệu mà còn tạo cơ hội để du khách tiếp cận trực tiếp với những giá trị văn hóa được lưu truyền trong cộng đồng.

Một điểm nhấn khác là Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, nơi giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc khu vực Tây Nguyên. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, được thể hiện cùng chương trình thực cảnh “Vườn tượng kể chuyện” và các hoạt động giao lưu.

Những điệu múa xoang truyền thống, múa Tân tung da dá cùng âm thanh của các loại nhạc cụ tre, nứa tạo nên không gian nghệ thuật giàu sức biểu cảm, góp phần tái hiện đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào Tây Nguyên. Cùng với đó là những trải nghiệm về văn hóa ẩm thực qua cà-phê, ca-cao và các sản vật đặc trưng như hạt Kơ nia, mắc-ca, hạt điều.

Hành trình trải nghiệm tiếp tục mở rộng qua các không gian văn hóa làng dân tộc Tây Nguyên, chùa Khmer, làng Khmer và tháp Chăm. Những công trình kiến trúc và cảnh quan được tái hiện giúp giới thiệu sự đa dạng trong văn hóa, tín ngưỡng và đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Việc kết hợp tham quan không gian, tìm hiểu kiến trúc, thưởng thức ẩm thực và giao lưu trực tiếp tạo nên trải nghiệm đa chiều về văn hóa dân tộc.

Điểm đáng chú ý của các hoạt động do Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tổ chức là văn hóa được giới thiệu không chỉ qua hiện vật, tư liệu mà còn thông qua những thực hành cụ thể. Từ âm thanh cồng chiêng, điệu múa, nghi lễ truyền thống đến nghề dệt, đan lát, chế biến món ăn, mỗi trải nghiệm góp phần chuyển tải câu chuyện về đời sống, phong tục và bản sắc của từng cộng đồng.

Thông qua những không gian trải nghiệm giàu tính trực quan, chương trình góp phần giới thiệu một bức tranh đa dạng về văn hóa Việt Nam, trong đó mỗi cộng đồng dân tộc có những nét riêng, đồng thời cùng tạo nên sự thống nhất trong một nền văn hóa Việt Nam phong phú, giàu bản sắc. Qua đó, những giá trị truyền thống được tiếp cận gần gũi hơn với công chúng, góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ và lan tỏa văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.