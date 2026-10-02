Sôi động hội chợ mùa thu tại phường Phú Lâm

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại và kích cầu du lịch của địa phương, nhằm phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Nghi thức khai mạc Hội chợ mùa thu, sắc màu mua sắm và ẩm thực tại phường Phú Lâm vào tối 2-10. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hội chợ mùa thu, sắc màu mua sắm và ẩm thực năm nay có 60 gian hàng tham gia, bao gồm: 34 gian hàng hàng tiêu dùng, 14 gian hàng thủ công mỹ nghệ - làng nghề, 10 gian hàng ẩm thực - đặc sản vùng miền cùng 2 gian hàng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và sản phẩm OCOP chất lượng cao.

Lãnh đạo phường Phú Lâm và thực khách trải nghiệm tại gian hàng bánh dân gian của hội chợ. ﻿Ảnh: ĐÌNH DƯ

Bên cạnh các hoạt động tham quan và mua sắm, hội chợ còn gắn liền với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mang đến những sản phẩm chất lượng với giá cả ổn định.

Hướng tới mô hình kinh tế số và phát triển bền vững, Ban tổ chức khuyến khích người dân thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên sử dụng bao bì thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon.

Hội chợ mùa thu, sắc màu mua sắm và ẩm thực diễn ra tại Công viên Phú Lâm từ nay đến hết ngày 11-10.