Từ Hà Nội đến xứ trà bằng 'Chuyến tàu di sản'

Theo kế hoạch, đoàn tàu chạy theo hành trình ga Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Lưu Xá, với chuyến đầu tiên dự kiến xuất phát ngày 30/10, đúng ngày khai mạc Festival. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, tỉnh Thái Nguyên dự kiến đưa vào vận hành “Chuyến tàu di sản”, kết nối Hà Nội với các vùng chè và điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đoàn tàu chạy theo hành trình ga Hà Nội - Gia Lâm - Đông Anh - Lưu Xá, với chuyến đầu tiên dự kiến xuất phát ngày 30/10, đúng ngày khai mạc Festival.

Trong thời gian diễn ra Festival, dự kiến có 6 chuyến tàu vào các ngày 30, 31/10 và 1, 5, 6, 7/11.

Chiều đi, tàu rời ga Hà Nội lúc 6h20, đến ga Lưu Xá lúc 8h20. Chiều về, tàu xuất phát từ Lưu Xá lúc 17h10, về đến Hà Nội lúc 19h20.

Lịch dự kiến “Chuyến tàu di sản”

Lịch trình theo kế hoạch Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 và có thể được điều chỉnh trong quá trình tổ chức.

Với lịch trình này, du khách có thể thực hiện chuyến đi trong ngày, kết hợp di chuyển bằng đường sắt với tham quan các vùng chè, điểm văn hóa và du lịch của Thái Nguyên.

Từ ga Lưu Xá kết nối 5 hành trình xứ trà

Điểm đáng chú ý của “Chuyến tàu di sản” là hành trình không kết thúc tại ga Lưu Xá. Từ đây, khách có thể tiếp tục lựa chọn 5 tour trải nghiệm, kết nối các vùng chè nổi tiếng với cảnh quan, di sản và không gian văn hóa địa phương.

Các hành trình trải từ Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài đến vùng chè Shan tuyết, đồng thời kết nối với Bản làng Thái Hải, Hồ Núi Cốc, Đền Đuổm, hồ Ba Bể và Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

5 hành trình kết nối từ ga Lưu Xá

Thay vì chỉ ghé thăm một đồi chè, các tour được xây dựng theo hướng đưa du khách đến gần hơn với vùng nguyên liệu và người làm chè. Khách có thể tìm hiểu quá trình thu hái, chế biến, thưởng trà, gặp gỡ nghệ nhân, đồng thời khám phá cảnh quan và đời sống văn hóa tại từng địa phương.

Thưởng trà ngay trên tàu

Trải nghiệm xứ trà cũng được đưa lên chính các toa tàu.

Theo chương trình dự kiến, trong hành trình từ Hà Nội đến Thái Nguyên sẽ có các hoạt động giới thiệu văn hóa trà, quảng bá điểm đến, thưởng trà và trình diễn một số loại hình văn hóa phi vật thể đặc trưng của địa phương.

Khi tàu đến ga Lưu Xá, du khách tiếp tục được kết nối với các tour vùng chè.

Việc đưa nội dung trải nghiệm lên tàu giúp chuyến đi không chỉ là quãng thời gian di chuyển. Với khách từ Hà Nội, câu chuyện về trà và du lịch Thái Nguyên có thể bắt đầu ngay từ khi lên tàu.

Ở chiều ngược lại, việc kết nối đường sắt với các vùng chè cũng mở thêm cơ hội cho hợp tác xã, hộ sản xuất, nghệ nhân và người dân địa phương tham gia vào các dịch vụ du lịch, giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm tại chỗ.

Thu hái chè tại vùng chè Tân Cương, Thái Nguyên. Ảnh: chethainguyen.gov.vn.

“Chuyến tàu di sản” không chỉ phục vụ trong thời gian diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Theo kế hoạch, sau khi Festival kết thúc, tuyến tàu du lịch Thái Nguyên dự kiến tiếp tục vận hành 2 chuyến mỗi tuần vào các ngày cuối tuần.

Nếu được duy trì ổn định, đây sẽ là thêm một lựa chọn cho các chuyến đi ngắn ngày giữa Hà Nội và Thái Nguyên, phù hợp với khách gia đình, nhóm bạn và du khách muốn khám phá vùng chè bằng phương tiện công cộng.

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11 với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và trải nghiệm trà. Trong chuỗi hoạt động này, “Chuyến tàu di sản” góp phần kết nối Hà Nội với các vùng chè, đồng thời mở thêm một cách tiếp cận xứ trà bằng đường sắt.