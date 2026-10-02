Giải chạy Mù Cang Chải Ultra Trail 2026 diễn ra từ ngày 1 - 4/10, với nhiều cự ly chạy địa hình phù hợp các nhóm vận động viên. Giải đấu là dịp để các vận động viên thử thách sức bền và khả năng thích ứng với địa hình vùng cao, đồng thời mở ra cơ hội khám phá cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa đặc trưng của Mù Cang Chải.

Phó Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải, Giàng A Tạng phát biểu khai mạc Giải chạy Mù Cang Chải Ultra Trail 2026

Khác với các giải chạy đường bằng, Giải chạy Mù Cang Chải Ultra Trail 2026 đưa vận động viên chinh phục nhiều dạng địa hình tự nhiên như đường núi, dốc cao, đường mòn, suối, ruộng bậc thang và các bản làng. Chính địa hình đặc trưng của Mù Cang Chải tạo nên nét riêng cho đường đua, đồng thời mang đến cho vận động viên trải nghiệm trực tiếp về thiên nhiên, văn hóa và đời sống của đồng bào vùng cao.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Giải chạy Mù Cang Chải Ultra Trail 2026.

Tại lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã thông tin những nội dung chính của giải, các cung đường thi đấu và phương án bảo đảm an toàn cho vận động viên. Sân vận động xã Mù Cang Chải trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo vận động viên, người dân và du khách.

Lãnh đạo xã Mù Cang Chải tặng hoa cho đơn vị tổ chức, nhà tài trợ và đại diện vận động viên tham gia giải.

Thông qua giải đấu, Mù Cang Chải có thêm cơ hội giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế vẻ đẹp ruộng bậc thang, núi rừng, bản làng cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn.

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trong lễ khai mạc giải.

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 2/10, Ban tổ chức đã tổ chức xuất phát nội dung cự ly 160 km, với 65 vận động viên tham gia. Đây là cự ly dài nhất của giải, đòi hỏi sức bền và khả năng chinh phục địa hình cao. Đến 16 giờ cùng ngày, 300 vận động viên tiếp tục bước vào tranh tài ở cự ly 100 km.

Các vận động viên tranh tài ở cự ly 160 km.

Giải chạy Mù Cang Chải Ultra Trail 2026 góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch thể thao, thúc đẩy kết nối giữa thể thao, du lịch và văn hóa, qua đó nâng sức hút của Mù Cang Chải đối với du khách yêu thích khám phá, trải nghiệm thiên nhiên vùng cao.

Các vận động viên tham gia Giải Giải chạy Mù Cang Chải Ultra Trail 2026 phải trải qua nhiều địa hình núi dốc.