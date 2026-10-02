Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng

Dự chương trình có Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó chính ủy Binh chủng Đặc công; Đại tá Tạ Hồng Quang, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Đặc công; các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công biệt động 1.

Các đại biểu cùng thành viên Ban giám khảo dự chương trình.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Đàm Đình Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình trong dịp Binh chủng Đặc công hướng tới dấu mốc 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, tri ân các thế hệ đi trước; đồng thời giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ Đặc công hôm nay qua những tiết mục do chính cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn tham gia luyện tập, biểu diễn.

Đại tá Đàm Đình Đồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 phát biểu khai mạc chương trình.

Tiết mục ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ca khúc ca ngợi Bác Hồ.

Đêm liên hoan dành phần đầu cho chương trình nghệ thuật của Lữ đoàn, tiếp đó là các tiết mục giao lưu với đơn vị, địa phương, đơn vị kết nghĩa. Các hình thức đơn ca, song ca, hợp ca, múa, kịch ngắn, tiểu phẩm được kết hợp khéo léo, đưa chương trình trở thành một mạch thống nhất. Một số yếu tố võ thuật, kỹ thuật được nghệ thuật hóa trong phần trình diễn, thể hiện nét riêng của Bộ đội Đặc công nói chung, lực lượng Đặc công biệt động nói riêng...

Tiết mục kết hợp yếu tố võ thuật của Bộ đội Đặc công với nghệ thuật.

Ca khúc về Binh chủng Đặc công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, con người, đất nước Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tiếp nối mạch nội dung đó là hình ảnh người chiến sĩ Đặc công qua các thời kỳ. Chương trình còn thể hiện tình đồng chí, đồng đội, tình đoàn kết quân dân, đoàn kết quốc tế và nét đẹp trong đời sống văn hóa của bộ đội.

Qua nội dung được thể hiện trên sân khấu, chương trình liên hoan góp phần giới thiệu truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn” của Binh chủng Đặc công, đơn vị ba lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hoạt động văn nghệ quần chúng góp phần bồi đắp niềm tự hào, khích lệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công biệt động 1 tiếp tục rèn luyện, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.