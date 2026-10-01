Sau 'Mưa đỏ', Điện ảnh Quân đội nhân dân chuẩn bị cho 'Đất lửa'

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Đây là dự án quy mô, hướng tới tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2028) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Đất lửa" được đặt yêu cầu cao ngay từ khâu chuẩn bị: chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời có chất lượng nghệ thuật và khả năng tạo đồng cảm với công chúng.

Thực hiện chủ trương đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương phê duyệt, ngày 1/10, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa".

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Cục Tuyên huấn, Văn phòng Tổng cục Chính trị, Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam, Cục Tài chính, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội cùng các cơ quan chức năng liên quan. Về phía Điện ảnh Quân đội nhân dân có Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc, cùng Ban Giám đốc, chỉ huy các phòng chức năng và cán bộ liên quan đến dự án.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, sau thành công của bộ phim "Mưa đỏ", Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Chính trị triển khai để Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất phim truyện điện ảnh "Đất lửa". Bộ phim hướng tới phục vụ công tác tuyên truyền, kỷ niệm các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước và quân đội trong năm 2028.

Theo đó, quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất cần được tiến hành với tinh thần trách nhiệm cao, khoa học, kỹ lưỡng và chặt chẽ. Một bộ phim về đề tài lịch sử, nhất là những câu chuyện gắn với đất nước và quân đội, đòi hỏi sự cẩn trọng ngay từ khâu xây dựng kịch bản, lựa chọn chất liệu, xác lập bối cảnh đến tổ chức sản xuất.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu "Đất lửa" bảo đảm tính chính xác về lịch sử, vững vàng về chính trị, tư tưởng, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng nghệ thuật và sức hấp dẫn đối với công chúng. Tác phẩm được kỳ vọng vừa thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục, vừa có sức sống nghệ thuật, tạo sự đồng cảm và cảm xúc nơi khán giả.

Đây cũng là những yêu cầu đặt ra trong quá trình Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục triển khai các dự án điện ảnh có quy mô, trong đó bài toán cân bằng giữa yêu cầu tư tưởng, tính chân thực lịch sử và ngôn ngữ điện ảnh luôn có ý nghĩa quyết định đối với sức sống của tác phẩm.

Đại tá Nguyễn Thu Dung (bên trái), Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị sản xuất "Đất lửa". (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thu Dung, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị sản xuất "Đất lửa". Nội dung tập trung vào quá trình xây dựng, hoàn thiện kịch bản; đồng thời đề xuất một số nội dung cần Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo và các cơ quan chức năng phối hợp, bảo đảm cho những bước tiếp theo của dự án.

Các đại biểu tập trung trao đổi về chất lượng nghệ thuật, định hướng chính trị, quy mô sản xuất và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Qua những nội dung được thảo luận có thể thấy, "Đất lửa" đang được chuẩn bị theo một quy trình có sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn, từ định hướng nội dung, kịch bản đến các điều kiện phục vụ sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Với một dự án điện ảnh hướng tới các sự kiện lớn của đất nước, việc chuẩn bị sớm được xem là cơ sở để có thêm thời gian hoàn thiện kịch bản và chủ động về tổ chức sản xuất. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị trong công tác chuẩn bị; đánh giá cao sự chủ động của Điện ảnh Quân đội nhân dân và các cơ quan chức năng trong những công việc bước đầu của dự án.

Thượng tướng Trương Thiên Tô cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo, đề xuất của Điện ảnh Quân đội nhân dân, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai những nhiệm vụ tiếp theo, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cục Tuyên huấn tiếp tục chỉ đạo, định hướng nội dung kịch bản, bảo đảm tính chính trị, tư tưởng và định hướng tuyên truyền của bộ phim. Các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hướng dẫn Điện ảnh Quân đội nhân dân trong quá trình chuẩn bị và tổ chức sản xuất, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Các đại biểu tích cực tham gia ý kiến đóng góp. (Ảnh: Điện ảnh Quân đội nhân dân)

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, chiến sĩ tham gia dự án tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp chặt chẽ, triển khai công việc đúng tiến độ; quyết tâm sản xuất thành công phim truyện điện ảnh "Đất lửa", làm nên một tác phẩm nghệ thuật có chất lượng, phục vụ bộ đội và nhân dân.