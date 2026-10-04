TP.HCM quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Thông tin về công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng vào chiều ngày 4.10, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết trong ngày, các lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B.

Ngày 4.10, lực lượng tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu B

Kết quả trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý hơn 400m³ đất, phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả ngày 4.10, lực lượng làm nhiệm vụ quy tập được thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ và 2 bộ di vật kèm theo

Tính từ ngày 23.6 đến hết ngày 4.10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 306 bộ có di vật kèm theo.

Tính đến nay, TP.HCM đã quy tập được 718 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Cụ thể gồm 685 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 bộ hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, trong đó có 2 vị trí mộ tập thể tại khu A và 6 vị trí mộ tập thể tại khu B.