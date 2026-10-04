Bế mạc Hội thảo 'GHPGVN - 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới'

Chư tôn đức tham dự

Hiện diện tham dự phiên bế mạc có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Trưởng ban Tổ chức; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương; chư tôn đức thành viên Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN; đại diện các phân viện, trung tâm thuộc Viện.

Sau phát biểu đánh giá của chư tôn đức Hội đồng Trị sự và các thành viên Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học VN, Thượng tọa Thích Tâm Đức - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó ban Tổ chức phát biểu đúc kết hội thảo.

Thượng tọa Thích Tâm Đức phát biểu đúc kết

Với 314 bài tham luận được chư tôn đức Tăng Ni, các giáo sư, chuyên gia, học giả và nhà nghiên cứu gửi về, thể hiện sự quan tâm của đông đảo người yêu mến đạo Phật đối với sự phát triển của tôn giáo này.

Thượng tọa Thích Tâm Đức nhấn mạnh, sự thành công của hội thảo đã góp phần đánh giá toàn diện 45 năm hình thành và phát triển của GHPGVN, trong đó làm rõ ý nghĩa lịch sử của mốc son thống nhất của Giáo hội (1981), tôn vinh truyền thống "Hộ quốc an dân" và phương châm hành đạo "Đạo pháp và Dân tộc", ghi nhận những thành tựu Phật sự toàn diện trên các lĩnh vực của Giáo hội từ khi thành lập cho đến nay.

Tặng Bằng khen đến các tập thể, cá nhân góp phần thành công cho hội thảo

Qua nhưng nội dung trao đổi trong các chuyên đề, hội thảo đã đề xuất các vấn đề như: nâng cao chất lượng tổ chức, quản trị, đào tạo Tăng tài, hoằng pháp, ứng dụng công nghệ, phụng sự xã hội và hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

Ban đạo từ tại lễ bế mạc, Hòa thượng Thích Giác Toàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đóng góp của chư tôn đức, các học giả, nhà nghiên cứu và đại biểu vào thành công chung của hội thảo.

Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức cũng gửi gắm đến các đại biểu tham dự hội thảo, nhìn lại chặng đường 45 năm không chỉ để tổng kết những thành tựu đã đạt được mà còn là cơ sở để nhận diện những vấn đề của hiện tại, chuẩn bị cho tương lai và tiếp tục đóng góp những định hướng thiết thực cho sự phát triển bền vững của GHPGVN trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự

Dịp này, Ban Tổ chức Hội thảo "GHPGVN - 45 năm thành tựu và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới" cũng tặng Bằng khen đến các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự thành công của hội thảo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chuyên đề 1: Lịch sử thống nhất và mô hình tổ chức của GHPGVN (1981-2026)

Chuyên đề 2: Phật giáo đồng hành cùng dân tộc: Văn hóa và an sinh xã hội

Chuyên đề 3: Giáo dục Phật giáo và chiến lược đào tạo Tăng tài

Chuyên đề 4: Hoằng pháp, truyền thông và chuyển đổi số trong kỷ nguyên vươn mình

Chuyên đề 5: Đối ngoại Phật giáo và sự hội nhập quốc tế của GHPGVN