Xã Gia Phú: Nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ ở cơ sở

Năng nổ, nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc, sau khi nghỉ hưu, bà Nguyễn Thị Xuân được đảng viên Chi bộ thôn Bến Phà, xã Gia Phú tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ. Với bà, nhận nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước tập thể và Nhân dân trong thôn.

Theo bà Xuân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, người bí thư chi bộ trước hết phải là hạt nhân đoàn kết, nêu gương, đi đầu trong mọi công việc, từ đó xây dựng sự đồng thuận cao trong chi bộ và Nhân dân. “Bí thư phải sâu sát, lắng nghe ý kiến của đảng viên và người dân, nói đi đôi với làm thì mới tạo được niềm tin và sự đồng thuận”, bà Xuân chia sẻ.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm công tác chuyên môn, ngay khi đảm nhiệm chức danh bí thư chi bộ, bà Xuân đã rà soát, củng cố, số hóa hệ thống tài liệu của chi bộ, bảo đảm thống nhất, đầy đủ, khoa học. Cùng với đó, bà chủ động cùng tập thể chi ủy đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt, lựa chọn những vấn đề thiết thực, sát với tình hình thực tế của thôn để đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất quyết nghị.

Trong mỗi buổi sinh hoạt, vai trò của người đứng đầu chi bộ được phát huy rõ nét. Bí thư gợi mở những nội dung trọng tâm để đảng viên tham gia ý kiến, đồng thời điều hành, tổng hợp và kết luận phần thảo luận, làm cơ sở để chi bộ biểu quyết và ban hành nghị quyết. Sau khi nghị quyết được thông qua, chi ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, các tổ chức đoàn thể; quá trình triển khai thường xuyên được kiểm tra, đánh giá để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ đề ra.

Cách làm đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ thôn Bến Phà. Nhiều năm liên tiếp, chi bộ được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ sự lãnh đạo của chi bộ, vừa qua, người dân đã đồng thuận, đóng góp ngày công và kinh phí đổ bê tông 450 m² sân nhà văn hóa, xây dựng đường cờ dài 1,5 km. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, góp phần bổ sung lực lượng, tăng cường sức mạnh cho tổ chức đảng ở cơ sở.

Thực tiễn từ Chi bộ thôn Bến Phà cho thấy, khi người đứng đầu chi bộ có uy tín, trách nhiệm, phương pháp làm việc khoa học và biết phát huy dân chủ, sức mạnh của tổ chức đảng sẽ được nâng lên, tạo dựng và củng cố niềm tin trong Nhân dân. Đây cũng là cơ sở để các chủ trương, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực, hiệu quả tại khu dân cư.

Không chỉ ở Bến Phà, đội ngũ bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn xã Gia Phú đều đang phát huy vai trò, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu vì việc chung. Với 24 chi bộ thôn, Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm lựa chọn, bố trí những đảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng; có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu địa bàn; có khả năng tập hợp, vận động quần chúng để đảm nhiệm chức vụ bí thư. Cùng với yêu cầu về phẩm chất, năng lực, đội ngũ bí thư chi bộ thôn ngày càng được trẻ hóa. Trong tổng số 24 bí thư chi bộ khu dân cư, hiện chỉ còn 4 đồng chí trên 65 tuổi, giảm 11 đồng chí so với trước khi sắp xếp. Số bí thư có trình độ dưới trung học phổ thông còn 12 đồng chí, giảm 15 đồng chí so với trước sắp xếp.

Bên cạnh đó, từ năm 2025 đến nay, Đảng ủy xã Gia Phú đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho ban chấp hành các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, cử các đồng chí cấp ủy cơ sở tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm Chính trị xã Bảo Thắng và Trường Chính trị tỉnh tổ chức. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, như: Xây dựng nghị quyết; điều hành sinh hoạt chi bộ; nắm bắt tình hình tư tưởng, tuyên truyền, vận động Nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn cuộc sống. Đặc biệt, Hội thi “Bí thư Chi bộ giỏi” năm 2026 vừa được tổ chức thành công đã tạo diễn đàn thiết thực để đội ngũ bí thư chi bộ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, mô hình hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các thôn.

Đồng chí Lê Quốc Phú, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Gia Phú cho biết: "Nâng cao chất lượng bí thư chi bộ phải gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, vì vậy, xã chỉ đạo các chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thiết thực, ngắn gọn, sát nhiệm vụ chính trị và những vấn đề người dân quan tâm. Nghị quyết của chi bộ phải cụ thể, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm thực hiện, tránh tình trạng nghị quyết chung chung nhưng thiếu giải pháp và người chịu trách nhiệm".

Để tăng cường sự lãnh đạo, hướng dẫn từ cấp trên đối với chi bộ khu dân cư, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách, theo dõi hoạt động của các chi bộ. Đây cũng là kênh để Đảng uỷ xã nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ các thôn. Cùng với đó, xã luôn quan tâm động viên, ghi nhận, tạo điều kiện về chế độ, chính sách và môi trường hoạt động để đội ngũ bí thư chi bộ ở cơ sở yên tâm công tác.

Với việc đồng bộ các giải pháp, Đảng ủy xã Gia Phú đang từng bước xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ thôn thực sự là những “hạt nhân” lãnh đạo ở cơ sở. Đây sẽ là lực lượng quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp và xung lực mới, đảm bảo để các địa phương thực hiện chức năng, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.