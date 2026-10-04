Campuchia huy động nhân sự đảm bảo an ninh cho Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ

Lực lượng an ninh được triển khai tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh minh hoạ: Nguồn Phnompenhpost.com)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đã huy động gần 20.000 nhân viên an ninh để bảo vệ các nhà lãnh đạo và phái đoàn nước ngoài tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 tại Phnom Penh vào tháng tới.

Các cơ quan chức năng nước này cũng đang triển khai các cuộc diễn tập an ninh quy mô lớn trước thềm sự kiện.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Bảo vệ Yim Leang cho biết lực lượng này sẽ được triển khai tại các địa điểm trọng yếu nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự công cộng cho các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và các nhà lãnh đạo nước ngoài tham dự hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp phổ biến thông tin dành cho các phái đoàn tiền trạm từ nhiều quốc gia ngày 2/10 ở thủ đô Phnom Penh, ông Yim Leang cho biết các cơ quan chức năng Campuchia đã xây dựng một kế hoạch an ninh chung sau nhiều cuộc họp phối hợp.

Các cơ quan chức năng Campuchia cũng đã tiến hành cuộc diễn tập quy mô lớn lần thứ tư về phương án hộ tống đoàn xe tại Phnom Penh và Sân bay Quốc tế Techo dưới sự chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quốc gia kiêm Chủ tịch Tiểu ban số 4 về an ninh, trật tự và cứu hộ Sar Thet.

Cuộc diễn tập nhằm tăng cường công tác chuẩn bị để đảm bảo an ninh, trật tự công cộng và an toàn cho các nhà lãnh đạo cũng như phái đoàn nước ngoài trong thời gian diễn ra hội nghị.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Neth Pheaktra, Chủ tịch Tiểu ban số 3 về Truyền thông, cho biết nước này đã thực hiện công tác chuẩn bị toàn diện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin về hội nghị./.