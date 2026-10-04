Phố đi bộ Ninh Kiều với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí thu hút đông đảo người dân và du khách nhưng nhìn chung thành phố "vẫn đi ngủ sớm", sau 22h là du khách gần như hết chỗ vui chơi

Một ngày du lịch kết thúc quá sớm?

Du khách đã ăn tối, đã tham quan, đã trở về khách sạn, trong khi những nhu cầu trải nghiệm và chi tiêu vẫn còn đó. Khoảng thời gian sau 22h vì thế đang trở thành một phép thử đối với năng lực giữ chân du khách của điểm đến.

Có một câu hỏi rất đơn giản nhưng chạm vào một khoảng trống của du lịch Việt Nam: Sau 22h, du khách đi đâu?

Câu hỏi ấy được đặt ra khá trực diện tại Cần Thơ trong năm nay. Giám đốc Sở VHTTDL thành phố Nguyễn Văn Bảy tại buổi họp thành viên UBND thành phố Cần Thơ hồi tháng 8 từng nêu thực trạng du khách đến Cần Thơ khoảng 22h là gần như hết chỗ vui chơi.

Các ý kiến từ ngành Du lịch địa phương cũng thừa nhận hoạt động vui chơi, giải trí về đêm còn hạn chế, ảnh hưởng tới thời gian trải nghiệm và mức chi tiêu của khách. Đây không phải câu chuyện riêng của Cần Thơ.

Tại Hà Nội, những sản phẩm du lịch ban đêm đã xuất hiện, trong đó có các tour khám phá Hoàng thành Thăng Long, Hỏa Lò, Văn Miếu cùng hệ thống phố đi bộ, chợ đêm và không gian ẩm thực.

Song, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp lữ hành các hoạt động vẫn kết thúc trước 22h, trong khi một số khu vực hàng quán đóng cửa khá sớm.

Khoảng trống ấy đặt ra một bài toán lớn hơn: Việt Nam muốn du khách ở lại lâu hơn, nhưng điểm đến đã có đủ lý do để họ ở ngoài khách sạn sau 22h hay chưa?

Hãy thử hình dung lịch trình của một du khách tại một thành phố du lịch. Buổi sáng dành cho tham quan. Buổi chiều tiếp tục với một điểm đến hoặc trải nghiệm. Bữa tối thường là thời điểm cuối cùng trong ngày mà du khách có một khoản chi tiêu tương đối rõ ràng. Sau đó, họ trở về khách sạn.

Nếu chuyến đi kéo dài ba ngày, nhịp sinh hoạt ấy lặp lại trong cả ba ngày. Du khách có nhiều người không thiếu tiền hay thiếu nhu cầu. Vấn đề nằm ở chỗ điểm đến chưa chắc đã có đủ sản phẩm để biến nhu cầu ấy thành một trải nghiệm cụ thể.

Thành phố có thể rất đẹp vào ban ngày nhưng trở nên khá đơn điệu khi đêm xuống. Những di sản đã đóng cửa, những cửa hàng đã ngừng hoạt động, phương tiện công cộng thưa dần, các chương trình biểu diễn kết thúc sớm. Với du khách không quen địa phương, việc tự tìm kiếm một trải nghiệm mới sau 22h cũng không đơn giản.

Khi lựa chọn bị thu hẹp, chiếc ví cũng thường được đóng lại. Đây là lý do kinh tế ban đêm ngày càng được nhìn nhận như một phần của bài toán tăng trưởng du lịch, chứ không phải chỉ là hoạt động giải trí.

Trong khi đó, hoạt động về đêm có thể giúp kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến. Một trong những điểm nghẽn hiện nay của Việt Nam mà nhiều chuyên gia đánh giá là thiếu những sản phẩm ban đêm có chất lượng, đa dạng và mang bản sắc địa phương.

Quảng Ninh có vịnh, biển, du thuyền và hệ thống điểm đến đang được đầu tư mạnh. Nhiều chương trình nghệ thuật, vui chơi giải trí về đêm ở Quảng Ninh thu hút du khách

22h không phải “giờ đóng cửa”, mà là thước đo sức sống về đêm của điểm đến

Cần hiểu rằng 22h không phải một mốc giờ mà mọi thành phố đều phải vượt qua. Một thị trấn nghỉ dưỡng yên tĩnh không cần hoạt động giống một đô thị quốc tế. Khu dân cư nằm cạnh di sản cũng không thể mở nhạc và tổ chức sự kiện xuyên đêm. Những điểm đến thiên nhiên có những giới hạn rất khác so với thành phố du lịch.

Vì vậy, câu hỏi “sau 22h có gì?” thực chất không phải câu hỏi về giờ mở cửa. Nó là câu hỏi về khả năng thiết kế một đời sống du lịch sau khi trời tối.

Ở một thành phố có tài nguyên văn hóa, đêm có thể được dành cho nghệ thuật và di sản. Với đô thị biển, đó có thể là ẩm thực, biểu diễn, mua sắm, thể thao hoặc những hoạt động gắn với không gian ven biển. Ở thành phố sông nước lại có thể xây dựng trải nghiệm quanh mặt nước, âm nhạc và ẩm thực địa phương.

Nhưng điểm mấu chốt là mỗi nơi phải có một lý do riêng để du khách bước ra đường. Nếu chỉ kéo dài giờ bán hàng, chưa chắc đã tạo nên kinh tế ban đêm. Nếu chỉ dựng thêm một khu chợ đêm, điểm đến cũng chưa chắc có thêm một sản phẩm du lịch thực sự hấp dẫn.

Đêm phải có câu chuyện của đêm. Khách ở thêm một đêm, tiền có ở lại? Đây mới là phần đáng suy nghĩ nhất.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành gần 71% kế hoạch 25 triệu lượt khách của cả năm.

Ngành Du lịch đồng thời được định hướng chuyển mạnh mô hình phát triển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả trải nghiệm, năng lực cạnh tranh của sản phẩm du lịch, dịch vụ; khuyến khích khách chi tiêu cao hơn, kéo dài thời gian lưu trú và tăng khả năng quay trở lại của du khách.

Con số khách đang tăng nhưng vấn đề đặt ra ngày càng quan trọng: mỗi du khách tạo ra bao nhiêu giá trị trong thời gian họ ở Việt Nam?

Thêm một đêm lưu trú có thể kéo theo thêm tiền phòng. Nhưng nếu buổi tối hôm đó chỉ kết thúc bằng việc trở về khách sạn, phần giá trị có thể tạo ra từ 4 - 5 giờ tiếp theo gần như bị bỏ trống.

Ngược lại, nếu thành phố có chương trình nghệ thuật đủ hấp dẫn, không gian ẩm thực có bản sắc, tuyến phố có hoạt động văn hóa hoặc một trải nghiệm đặc biệt chỉ diễn ra vào ban đêm, du khách có thêm lý do để ở lại.

Khi đó, một đêm lưu trú trở thành thêm một chu kỳ tiêu dùng của du khách. Tuổi thọ của một điểm đến không nên chỉ tính bằng số giờ hoạt động của khách sạn. Nó còn được tính bằng số giờ mà thành phố có thể khiến du khách muốn khám phá.

Không phải cứ mở cửa muộn là có kinh tế ban đêm

Một trong những cách hiểu dễ gặp là muốn phát triển kinh tế đêm thì kéo dài giờ hoạt động của hàng quán. Đó mới chỉ là phần bề mặt.

Một hệ sinh thái ban đêm cần có sự kết nối giữa trải nghiệm, giao thông, an ninh, dịch vụ, văn hóa và không gian công cộng. Du khách phải biết buổi tối có gì, tìm được thông tin dễ dàng, đến đó thuận tiện và trở về khách sạn an toàn.

Quan trọng hơn, sản phẩm phải đủ hấp dẫn để họ chủ động lựa chọn. Hà Nội đang thử nghiệm hướng phát triển kinh tế ban đêm gắn với văn hóa và di sản. Thành phố có lợi thế rất lớn về phố cổ, kiến trúc, ẩm thực, nghệ thuật và hệ thống di sản. Tuy nhiên, khoảng trống giữa các sản phẩm sau 22h vẫn là vấn đề cần giải quyết.

Nếu một tour đêm kết thúc lúc 21h30, câu hỏi tiếp theo lập tức xuất hiện: Sau tour, khách đi đâu? Nếu phố đi bộ chỉ thực sự nhộn nhịp trong một số khung giờ nhất định, điều gì giữ chân du khách khi dòng người bắt đầu thưa?

Nếu nhà hàng đóng cửa sớm, ai sẽ phục vụ nhu cầu ăn uống của nhóm khách trở về sau một chương trình nghệ thuật? Đó là những mắt xích nhỏ, nhưng thiếu một mắt xích cũng có thể khiến cả chuỗi trải nghiệm đứt đoạn.

Ở Quảng Ninh, sau hơn hai năm triển khai đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2023 - 2025, địa phương đã hình thành thêm nhiều không gian văn hóa, giải trí, mua sắm và nghệ thuật hoạt động vào buổi tối. Mục tiêu được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với việc nâng sức hấp dẫn của điểm đến và gia tăng giá trị du lịch.

Điều đáng quan tâm ở đây là cách địa phương cố gắng tạo thêm những lý do để du khách sử dụng dịch vụ, sản phẩm công nghiệp văn hoá sau khi các hoạt động ban ngày kết thúc. Đó là một hướng tư duy quan trọng.

Một điểm đến muốn phát triển kinh tế đêm cần nhìn ban đêm như một không gian sản phẩm, chứ không phải phần thời gian còn thừa sau một ngày du lịch.

Quảng Ninh đã hình thành thêm nhiều không gian văn hóa, giải trí, mua sắm và nghệ thuật hoạt động vào buổi tối

Đêm cũng cần bản sắc

Nếu tất cả các địa phương cùng xây chợ đêm, cùng bán đồ lưu niệm, cùng dựng sân khấu và cùng mở phố ẩm thực, du khách sẽ rất nhanh cảm thấy những đêm ở các thành phố khác nhau không có nhiều khác biệt.

Kinh tế đêm phải bắt đầu từ câu hỏi: Điều gì chỉ có ở đây? Cái gì làm nên sự khác biệt?

Huế có thể kể câu chuyện về di sản cung đình, âm nhạc và ẩm thực. Hội An có lợi thế về không gian phố cổ, nghề thủ công và văn hóa bản địa. Hà Nội có một kho tàng lớn về kiến trúc, ẩm thực và đời sống phố phường. Đà Lạt có khí hậu, âm nhạc, nghệ thuật, cà phê và văn hóa đô thị cao nguyên. Cần Thơ có sông nước, chợ nổi và đời sống miền Tây. Quảng Ninh có vịnh, biển, du thuyền và hệ thống điểm đến đang được đầu tư mạnh.

Không gian ban đêm chỉ thực sự có giá trị khi khiến du khách cảm nhận được mình đang ở một thành phố cụ thể, chứ không phải một khu phố đêm, bán đồ ăn sẵn hoặc những hàng hoá đại trà, có thể đặt ở bất kỳ đâu.

Đêm của du khách, nhưng cũng là đêm của cư dân. Có một giới hạn mà mọi kế hoạch phát triển kinh tế đêm đều phải tính đến: Thành phố không chỉ dành cho du khách.

Một khu phố hoạt động đến khuya có thể mang lại doanh thu cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhưng tiếng ồn, giao thông, rác thải và áp lực lên hạ tầng cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp tới người dân.

Vì vậy, phát triển kinh tế đêm không có nghĩa là biến mọi khu dân cư thành khu vui chơi xuyên đêm.

Cần có không gian phù hợp, quy định về tiếng ồn, giao thông, an ninh, vệ sinh môi trường và thời gian hoạt động của các khu phố, trung tâm kinh tế đêm. Quan trọng hơn, người dân địa phương phải có cơ hội tham gia và hưởng lợi từ những hoạt động được tổ chức trên chính không gian sống của họ.

Một thành phố du lịch về đêm hấp dẫn trước hết phải là một thành phố mà cư dân có thể sống cùng nhịp sống ấy.

Trả lời câu hỏi khách tiêu gì

Du lịch Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mà số lượng khách không còn là thước đo duy nhất.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22.8.2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt mục tiêu: “Đến năm 2030, du lịch Việt Nam là ngành kinh tế mũi nhọn đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng; phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỉ USD”.

Những mục tiêu ấy khiến bài toán giá trị mỗi chuyến đi ngày càng trở nên quan trọng. Du khách đến Việt Nam có thể dành phần lớn ngân sách cho phòng nghỉ và vận chuyển, phần còn lại phụ thuộc rất nhiều vào những gì điểm đến cung cấp trong thời gian họ rảnh.

Ban ngày, cơ hội ấy tương đối rõ nhưng ban đêm, khoảng trống vẫn còn lớn. Đó cũng là lý do “22h” trở thành một mốc đáng suy nghĩ. Không phải vì 22h là giờ mà mọi du khách phải ra đường.

Mà vì nếu đến 22h một thành phố không còn đủ sản phẩm để du khách lựa chọn, điểm đến đã tự bỏ qua một phần thời gian có khả năng tạo ra giá trị.

Một thành phố không cần phải thức trắng để trở thành điểm đến hấp dẫn. Du khách cũng không cần được giữ ngoài đường cho đến sáng. Điều họ cần là một lý do đủ thuyết phục để bước ra khỏi khách sạn vào buổi tối.

Khi một thành phố tạo ra được những lý do như vậy, 22h không còn là điểm kết thúc của ngày du lịch. Nó có thể trở thành thời điểm bắt đầu của một trải nghiệm khác.

Du lịch Việt Nam đang đứng trước một câu hỏi rất đáng suy nghĩ: chúng ta muốn du khách ở lại thêm một đêm, nhưng đã có đủ lý do để họ muốn thức cùng thành phố thêm vài giờ hay chưa?

Bởi kéo dài thời gian lưu trú không bắt đầu từ việc thuyết phục du khách đặt thêm một đêm phòng. Nó bắt đầu từ việc tạo ra một đêm mà du khách không muốn bỏ lỡ.