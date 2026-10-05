Giới trẻ Hàn Quốc 'mê mẩn' áo phông hình con hàu, hạt dẻ

v

Chiếc áo hình hạt dẻ ở Gongju bán hơn 1.000 chiếc mỗi ngày cuối tuần, mở đầu cho trào lưu áo lưu niệm địa phương gây sốt tại Hàn Quốc. Ảnh: @kong_to_/IG.

Khi đến Gongju, thành phố thuộc tỉnh Chungcheong Nam và được mệnh danh là thủ phủ hạt dẻ của Hàn Quốc, du khách giờ đây có thêm một trải nghiệm mới: mua áo lưu niệm tại chợ Sanseong Gongju rồi mặc ngay khi đi khám phá thành phố, Korea Times đưa tin.

Điểm đặc biệt là chiếc áo có hình một nhân vật hạt dẻ tròn trịa in ở mặt trước, vừa thể hiện đặc trưng địa phương vừa chơi chữ với “bamti”, một meme trên mạng dùng để chỉ vẻ ngoài kém ưa nhìn. Ra mắt hồi tháng 5, mẫu áo nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Đến cuối tuần, cửa hàng bán hơn 1.000 chiếc mỗi ngày.

“Rất nhiều du khách đi quanh trung tâm thành phố trong chiếc áo này. Đôi khi người dân địa phương còn hỏi họ mua ở đâu rồi tìm đến chợ để mua cho mình một chiếc”, Lee Tae-hee, người tạo ra mẫu áo cho biết.

Theo Lee, du khách thích mặc áo khi tham quan, trong khi các tiểu thương trong chợ cũng hưởng lợi khi mẫu áo giúp thu hút thêm khách.

Những mẫu áo phông lấy cảm hứng từ đặc trưng từng địa phương cũng tạo thêm màu sắc cho du lịch nội địa Hàn Quốc. Thay vì chỉ mua đặc sản hoặc chụp ảnh tại điểm tham quan, du khách có thể mang một phần hình ảnh của nơi mình đến lên người.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ảnh mặc những chiếc áo in hình Kkumdori (linh vật của Triển lãm Daejeon năm 1993), hàu Tongyeong (tỉnh Gyeongsang Nam), Seokguram (tỉnh Gyeongsang Bắc) hay khoai tây Gangneung (tỉnh Gangwon).

Việc mặc áo có hình linh vật, đặc sản hoặc địa danh nổi tiếng dần trở thành một trải nghiệm du lịch riêng. Một số cửa hàng lưu niệm thu hút hàng dài khách xếp hàng, trong khi không ít du khách đặt mua áo trực tuyến trước cả khi lên đường.

Xu hướng này cũng mở rộng cách người Hàn Quốc trải nghiệm du lịch trong nước, vốn lâu nay tập trung nhiều vào ẩm thực. Một món đồ lưu niệm đơn giản như áo phông có thể trở thành sản phẩm giúp quảng bá hình ảnh địa phương và mang lại thêm doanh thu cho các khu vực.

Mô hình này từng được chứng minh qua chiến dịch “I Love New York” vào những năm 1970. Khi thành phố New York đối mặt với suy thoái kinh tế và tỷ lệ tội phạm cao, chiếc áo phông in biểu tượng trái tim cùng dòng chữ “I♥NY” đã góp phần xây dựng hình ảnh mới cho điểm đến này, sau đó trở thành cảm hứng cho nhiều sản phẩm tương tự trên thế giới.

Áo phông hình hàu Tongyeong được đóng gói như hải sản tươi sống, cho thấy cách Hàn Quốc biến những đặc sản địa phương thành món lưu niệm hài hước và thú vị. Ảnh: @tac_lub, @hae.nu.kr/IG.

Điểm đáng chú ý ở những mẫu áo của Hàn Quốc là cách chúng sử dụng meme, sự tự trào và hài hước thay vì những hình ảnh quảng bá địa phương quen thuộc.

Áo phông hình hàu Tongyeong được đóng gói giống một hộp hải sản tươi sống hoặc xếp thành hình trái tim. Kim A-yeon, người đứng đầu thương hiệu thời trang TACLUB ở Tongyeong và là người thiết kế mẫu áo hình hàu, cho biết cô không muốn quảng bá thành phố theo cách thông thường.

“Chúng tôi tạo ra chiếc áo hình hàu để thể hiện sự thú vị và sức hút của Tongyeong theo cách riêng, thay vì quảng bá thành phố theo công thức quen thuộc”, Kim nói.

Theo cô, đội ngũ đã quan sát kỹ các loại hải sản đặc trưng của Tongyeong rồi kết hợp chúng với những ý tưởng vui nhộn để tạo ra cách kể câu chuyện riêng về địa phương.

Xu hướng này cũng cho thấy một thay đổi trong nhu cầu của du khách trẻ. Sau những áp lực thường ngày, họ tìm đến những trải nghiệm đơn giản, vui vẻ và không quá nghiêm túc.

“Mọi người không mua những chiếc áo này vì họ cần quần áo. Họ mua vì bản thân chiếc áo đã đủ thú vị”, Lee Hoon, giáo sư Trường Du lịch Đại học Hanyang, nhận xét.

Theo ông, các chương trình du lịch không nên chỉ chú trọng tính thiết thực, trong khi điều du khách mong muốn còn là những trải nghiệm thú vị và mang lại niềm vui.