Tổng duyệt chương trình tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Tham dự có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng tham gia chương trình.

Chương trình có thời lượng khoảng 1 giờ, được xây dựng với các nội dung nghệ thuật, trình diễn trang phục và hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giới thiệu những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Cao Bằng tại ngày hội.

Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu.

Mở đầu chương trình là phần trình diễn nghệ thuật khèn Mông và trình diễn trang phục truyền thống của người Mông Trắng, Mông Hoa, Mông Đen. Phần liên hoan văn nghệ quần chúng gồm 4 tiết mục: “Người Mông ơn Bác”, “Bên bếp lửa hồng”, “Tiếng khèn gọi bạn trên nương” và “Mùa xuân trên đỉnh núi”, thể hiện những nét đặc sắc trong sinh hoạt, lao động và đời sống tinh thần của đồng bào Mông. Điểm nhấn của chương trình là màn nghệ thuật chào mừng đón cờ đăng cai với chủ đề “Cao Bằng đón bạn”.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu tập trung góp ý về nội dung, bố cục chương trình, âm nhạc, trang phục, đạo cụ và sự phối hợp giữa các tiết mục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu ý kiến tại chương trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương tinh thần tập luyện nghiêm túc, trách nhiệm của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên. Đề nghị các thành viên trong đoàn tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện, phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, nỗ lực thể hiện tốt nhất tại ngày hội, qua đó góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông tỉnh Cao Bằng.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 được tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 9 - 11/10, với sự tham gia của 11 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đoàn Cao Bằng tham gia với 64 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng dân tộc Mông.