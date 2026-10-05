Bước chân trên mây – Chinh phục con đường đá cổ Pa vi: Nhật ký người về cuối

Ngơ ngẩn giữa rừng

Đúng 6g sáng ngày 4/10, 100 nhà báo và gần 400 VĐV tự do bắt đầu vào vạch xuất phát trong giải chạy “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa vi" (Giải chạy do Báo Pháp luật Việt Nam và Tỉnh Lai Châu tổ chức). Tôi cũng hồ hởi, tràn đầy khí thế tiến về phía trước theo hiệu lệnh. Khởi đầu hành trình là một quãng đường khá rộng rãi, bằng phẳng, độ dốc nhẹ. Vẫn biết mục tiêu của mình là tham gia giải chạy, nhưng tôi dần dần bị bỏ lại phía sau.

Màn khởi động rất hào hứng của các VĐV. (Ảnh NH)

Khi thì chào hỏi bà con người Mông đứng bên đường vỗ tay cổ vũ, khi thì nhắc các cháu bé ngồi chênh vênh trên mỏm đá ngay sát bờ vực, hỗ trợ các đồng nghiệp chưa quen với đường chạy… Nhiều lúc dừng lại… vì quá mệt.

Và cũng có rất nhiều khoảng thời gian quên mất mình đang tham gia một cuộc đua về đích khi lỡ để hồn bị lãng du cùng những đám mây tràn lên từ thung lũng, hay ngắm núi rừng ảo diệu biến đổi sắc màu qua tia nắng…

Nơi lấy mất nhiều thời gian của tôi nhất là thảo nguyên đẹp như tiên cảnh xuất hiện đúng lúc đôi chân như muốn co cứng lại.

Thảo nguyên xanh mướt phủ tràn thứ ánh nắng màu vàng trong vắt như thủy tinh, sóng sánh như màu mật ong rừng của mặt trời vừa vươn lên khỏi đỉnh núi. Từ thảo nguyên nhìn xuống phía trái là thung lũng bình yên thăm thẳm màu xanh của cây rừng, màu vàng của những ruộng bậc thang đang mùa lúa chín; mây tràn qua thung lũng, lững lờ bay lên, khi như những khối bông khổng lồ trắng xóa, lúc lại vỡ òa tan biến trả lại khung cảnh trong trẻo của núi rừng… Trên thảo nguyên, còn có những đám hoa dại đủ màu đẹp mê mải, và những tảng đá phủ đầy rêu đa sắc nhìn như bị thôi miên…

Thảo nguyên đẹp như tiên cảnh khiến chúng tôi không thể rời đi. (Ảnh: HAB)

Từ thảo nguyên nhìn lên phía phải là ngọn núi đã xanh thẫm, sừng sững, vững chãi, khiến lòng người an yên kỳ lạ.

Chúng tôi mải miết ngắm nhìn, mải miết ghi lại những khoảnh khắc, mải miết hít căng lồng ngực thứ hương thơm trong lành khoáng đạt… Khi tôi nhận ra mình vừa bị thảo nguyên hút mất hồn thì cũng kịp thấy đã bị đồng đội đánh... rơi, chỉ còn lại mình và một cháu đồng nghiệp trẻ vừa ra trường.

Hai cô cháu nhẫn nại đi với nhau. Cháu gái thành phố không quen địa hình, nhiều lần chỉ vì ngại ngần cô thúc giục mà phải đi tiếp. Đi thêm một đoạn, tôi gặp Nhà báo Vũ Thanh Tâm - Báo Xây dựng đang ngồi nghỉ cùng một đồng nghiệp. Chị Tâm tràn đầy khí thế chinh phục mục tiêu, trong khi đồng đội của chị lại cảm thấy e ngại.

Sự cố chấp dễ tha thứ

Vậy là chúng tôi chia làm 2 đội. Tôi gửi lại cháu đồng nghiệp cho bạn của chị Tâm, hai cô cháu cứ thong thả nghỉ ngơi rồi tự quyết định đi hay về, còn tôi và chị Tâm tiếp tục cuộc hành trình. Tôi bảo chị: Mình cứ đi đến khi nào không thể chị nhé! Ta cứ đi như rong chơi với rừng núi thôi. Chị Tâm đồng ý. Chị bảo: Đáng lẽ chị về từ dưới kia, nếu không gặp em thì chị đã không đi nữa. Chị đồng quan điểm, ta cứ đi theo mục tiêu riêng của mình.

Ngược đường chúng tôi, các đồng đội nô nức trên hành trình trở về. Chúng tôi luôn nhận được những lời cổ vũ rất nhiệt tình: Cố lên chị ơi! Sắp đến đích rồi!

Điều thú vị là chúng tôi nhận thấy đồng đội của mình tâm lý và đáng yêu quá đỗi với những lời nói dối thật dễ thương. Dẫu tự biết, mình mới chỉ đi được hơn một nửa chặng đường, 2/3 chặng đường, nhưng chúng tôi luôn nhận được những lời động viên khiến mình không thấy nản: Chỉ còn 3/2/1km nữa thôi! Chỉ còn chút nữa thôi là đến đích…

Đi mãi, đi mãi vẫn nhận được những câu động viên tương tự, và cũng vì những câu trả lời mang đầy tính khích lệ ấy, nên chị em chúng tôi vẫn luôn tin rằng: Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.

Thêm một quãng nữa, nhiều người vẫn động viên, và bắt đầu có đồng nghiệp không ngần ngại: Thôi, quay lại đi các chị!...

Đến điểm tiếp nước cuối, mấy anh người địa phương làm công tác y tế, an ninh cũng không ngớt lời khen ngợi, động viên, nhưng thẳng thắn: Về thôi các chị, lên đến đây là giỏi quá rồi! Về chứ, lên là muộn đấy các chị ơi!

Tôi lưỡng lự. Chị Tâm lưỡng lự. Nhưng chúng tôi vẫn quyết định đi tiếp với tinh thần: Khi nào nhóm VĐV cuối cùng trở về, chúng tôi sẽ là người đi về cùng họ.

“Người Mông kiên định lắm! Chúng ta đang ở bản người Mông, chúng ta phải kiên định như họ.” – chị Tâm nói vui.

Khi chỉ còn cách mốc – điểm quay đầu với cự ly 22km của giải đấu - khoảng 1km, chúng tôi gặp một anh trọng tài và mấy người trong Ban tổ chức dọn đồ đi xuống. Họ nói: Không ai ngăn cản chúng tôi đi tiếp, nhưng nếu về muộn quá, sẽ lo cho sức khỏe của chúng tôi, Ban tổ chức cũng sẽ không yên tâm khi không thấy đủ số vận động viên, các vận động viên đã về đích cũng sẽ phải chờ đợi chúng tôi để đủ chuyến xe mới được về nơi nghỉ ngơi…

Ái ngại khi nghĩ đến tập thể, hai chị em quyết định bỏ sự cố chấp của mình, lưu luyến tạm biệt mục tiêu khi chỉ còn một khoảng cách rất ngắn.

Chúng tôi quay trở về trong tâm trạng tràn đầy tiếc nuối, bởi hiểu rằng với tuổi 50 của chị Tâm, U 50 của tôi, cơ hội để một lần nữa đặt chân đến con đường đá cổ Pa Vi sẽ rất hiếm hoi.

Nhưng rồi, chúng tôi cũng đã tự lấy lại sự cân bằng trong lòng khi dành trọn tâm trí để cảm nhận hương rừng, sự tĩnh mịch tuyệt đối của núi sau cuộc hành trình rầm rập của gần 500 vận động viên tràn đầy khí thế lao nhanh chinh phục đỉnh cao, về đích…

Rừng già lúc mặt trời đứng bóng, chúng tôi nghe rõ bản hòa âm của rừng với tiếng lá reo thật khẽ, tiếng gió vút qua khe núi, tiếng suối róc rách, tiếng thác đổ xa xa, tiếng chim hót, thi thoảng vẫn còn tiếng ve sót lại của rừng già đang chuẩn bị vào mùa thay lá…

Chúng tôi cũng có nhiều thời gian hơn để xếp lại một cành cây ngáng ngang đường, kê thêm một viên cuội dưới viên đá cập kênh giữa lòng suối chảy qua lối đi, cẩn trọng buộc lại một khóm lan rừng bị rơi khỏi thân cây mục bị gãy sau cơn mưa lớn đêm qua…

Chị Tâm tìm chỗ ở mới cho cụm Lan rừng sau cơn mưa. (Ảnh: VT)

Chị Tâm gác cụm lan vào một chỗ thật vững chắc, còn lấy dây rừng buộc lại cho chắc chắn rồi vẫy tay nói lời tạm biệt, mong "em" sẽ bền bỉ sống với rừng, tỏa hương khoe sắc…

Chị em chúng tôi cũng thong dong trên đường nhặt những chiếc vỏ chai, ni lông, vỏ bánh kẹo… các vận động viên vô tình làm rơi dọc đường đi.

Chị em chúng tôi cũng thong dong trên đường nhặt những chiếc vỏ chai, nilon, vỏ bánh kẹo… các vận động viên vô tình làm rơi dọc đường đi. Ảnh: T-T

Trên đường về, chúng tôi gặp Thào A Vả. Vả chở đồ nghề từ điểm tiếp tế VĐV xuống núi. Thấy chị em tôi vừa đi vừa nhặt rác, Vả ái ngại: Các chị để đó, em xong việc sẽ nhặt mà. Đoàn này đông người quá, nhưng rác ít đấy. Em nhặt nhanh xong mà.

Vả kể: Vả mồ côi cha mẹ từ sớm, được trưởng bản nhận làm em nuôi. Vả đã có vợ và 3 con, nhưng mới đây, vợ Vả đã bỏ anh và các con ở lại để đi theo hạnh phúc mới. Vả sinh sống, nuôi các con nhờ việc làm porter trên cung đường đá cổ Pa Vi. Vả cũng kể là sau mỗi ngày có đoàn leo núi đến, Vả sẽ đi dọc con đường để nhặt rác thải. Chúng tôi hỏi: Thế việc này Vả được địa phương giao phải không? Vả lắc: Không, mình thích thì mình làm thôi, để rừng sạch mà. Rừng sạch thì khách du lịch mới vui chứ!

Thào A Vả nhất định giành lại túi rác của chúng tôi, như mình có lỗi. Ảnh: VT

Rồi Vả nhất định giành lại những túi rác của chị em tôi với cảm giác như chính mình là người có lỗi: Để em mang xuống chân núi, bản em có chỗ xử lý mà.

"Cuộc đua" không cần giải

Chúng tôi xuống núi, quên mất mình là người không hoàn thành mục tiêu của hành trình. Bởi cũng chính ở chân núi, ở điểm xuất phát ấy, trước khi bắt đầu cuộc hành trình, tôi đã trả lời đồng nghiệp khi được phỏng vấn: 100 nhà báo có mặt ở đây, chúng tôi đã trải qua được 2/3 hành trình của chuyến đi. Chúng tôi đã được tham quan cổng trời Ô Quy Hồ, bản du lịch Lao Chải, Sin Suối Hồ, chúng tôi đã được cảm nhận những vẻ đẹp, những câu chuyện đặc sắc của đất và người Lai Châu. Nhiều nhà báo đã lan tỏa những điều đẹp đẽ ấy trong bài viết của mình.

Đó chính là một phần mục đích của Báo Pháp luật Việt Nam khi tổ chức giải leo núi dành riêng cho các nhà báo.

Trong Bước chân trên mây mùa 3, Hành trình chinh phục con đường đá cổ Pa Vi chỉ là một điểm nhấn quan trọng của sự kiện. Và tôi chắc chắn, nhiều nhà báo tham gia cuộc đua này, nhưng mục tiêu của họ không phải là giải thưởng.

Ngoài những Vận động viên được tận hưởng niềm vui chiến thắng, nhiều vận động viên khác cũng đã thể hiện sự xúc động khi tham gia Bước chân trên mây mùa 3 theo một góc nhìn riêng. Các nhà báo bày tỏ lời cảm ơn khi Ban tổ chức đã rất chu đáo, trọn vẹn, bày tỏ sự trân trọng với mục đích của Bước chân trên mây mà Báo Pháp luật Việt Nam đã đặt ra.

“Đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị trong chuyến đi. Chúng tôi cũng đã được “nạp thêm” rất nhiều thông tin để hỗ trợ công việc làm báo của mình. Càng tiếp xúc, càng thấy vì sao Báo Pháp luật Việt Nam mạnh và thành công, vì các bạn là tập thể những cá nhân xuất sắc ở mọi mắt xích, mọi bộ phận, từ lãnh đạo đến cán bộ. Nể phục!” – Nhà báo Lưu Thị Lệ Thúy – phóng viên báo Công an Nhân dân chia sẻ.

“Chúng tôi đã gặp ở đây cả 3 phó tổng biên tập của Báo Pháp luật Việt Nam: Nhà báo Nhà Ánh Bình, Nhà báo Vũ Hồng Thúy, Nhà báo Trần Ngọc Hà. Nhiều vị lãnh đạo các đơn vị của báo như nhà báo Bùi Thị Thu Hằng, Nguyễn Quỳnh Lưu, Phạm Diệu, Nguyễn Bá Trung, Đồng Gia Lượng... cũng tham gia đồng hành cùng Giải, động viên các vận động viên. Nhiều phóng viên của báo được bố trí lẫn trong hàng ngũ vận động viên âm thầm hỗ trợ các đồng nghiệp... Chúng tôi rất xúc động vì sự chu đáo này và hiểu các lãnh đạo, tập thể báo Pháp luật Việt Nam đã rất tâm huyết cho sự kiện. Chúng tôi cũng tự thấy mình cùng chung trách nhiệm lan tỏa mục đích đẹp đẽ này sau hành trình Bước chân trên mây.” – nhà báo Nguyễn Thị Bình - TTXVN nói.

Những vận động viên không có mục tiêu giật giải. Ảnh: HAB

Buổi chiều ấy, trong lễ Tổng kết, trao giải, Nhà báo Trần Ngọc Hà – Phó tổng Biên tập báo Pháp luật Việt Nam – Đồng Trưởng ban tổ chức Giải leo núi Bước chân trên mây – chinh phục con đường đá cổ Pa Vi - đã phát biểu vô cùng ngắn gọn. Ngắn gọn đến mức gây ngạc nhiên với nhiều người tham dự.

Có rất nhiều vấn đề có thể gửi tới truyền thông như thành tích của vận động viên, số lượng người đăng ký tham gia rất lớn để chứng tỏ sức hút của giải, nhưng anh không nhắc đến. Anh cũng không nói về việc trong khuôn khổ của Giải, Ban tổ chức đã trao tặng một Mái ấm Tư pháp cho một hộ gia đình khó khăn và những suất học bổng cho học sinh, nhiều phần quà ý nghĩa khác cho các em nhỏ...

Anh nói: “Chúng ta đã thành công! Trân trọng cám ơn sự đồng hành của Tỉnh Lai Châu, của các nhà tài trợ, các vận động viên, các nhà báo. Điều quan trọng nhất là các vận động viên của chúng ta đã về đích an toàn và đủ quân số!”.

Chiều đến, sau bữa liên hoan chia tay trong cơn mưa rừng ầm ầm đổ xuống, nhiều người hồ hởi chúc mừng Ban tổ chức khi vận động viên đã xuống núi hết, trời mới đổ mưa. Nhà báo Trần Ngọc Hà bần thần: “Chưa vui được, khi các vận động viên chưa về đến Hà Nội. Mưa rừng, lở núi…”

Kể cả khi chúng tôi lên xe, nhìn qua ô cửa kính nhạt nhòa trong màn mưa, vẫn thấy anh - người ở lại sau cuối - đứng phía dưới tiễn đoàn, thi thoảng vẫn vô thức đưa tay lên ngực, như cố giữ sự bình tâm cho mình khi các đồng nghiệp bắt đầu lên xe vượt qua núi đèo hùng vĩ và hiểm trở của Tây Bắc để trở về.

Hẹn Bước chân trên mây mùa tiếp theo - nơi đưa chúng tôi đến với rất nhiều ngọn núi với những câu chuyện huyền diệu đang chờ được kể, và khi ấy, tôi vẫn mong được là một vận động viên trong đội hình, tìm niềm vui của mình trong hành trình đẹp đẽ cùng các đồng nghiệp tôi!