IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi IOAA 2026 ngày 26/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh:“Kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX với sự tham gia của những học sinh tài năng, các nhà khoa học và nhà giáo đến từ nhiều quốc gia, là cơ hội để Thủ đô tiếp cận những ý tưởng mới, thúc đẩy giao lưu học thuật và khơi dậy mạnh mẽ hơn niềm say mê khoa học trong thế hệ trẻ”.

Kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 320 thí sinh thuộc 65 đội tuyển đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Để bảo đảm các điều kiện tổ chức kỳ thi khoa học quốc tế có yêu cầu cao về chuyên môn, Thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều phần việc, từ chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật đến bảo đảm an ninh, y tế, hậu cần, đón tiếp và hỗ trợ các đoàn quốc tế...

Phục vụ kỳ thi này, Đại học Phenikaa đã huy động đồng bộ hạ tầng công nghệ và nguồn lực kỹ thuật của trường, đáp ứng các nội dung thi lý thuyết, quan sát, phân tích dữ liệu và hoạt động học thuật. Chủ tịch Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế Aniket Sule bày tỏ ấn tượng trước công tác chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức. Ông đánh giá, IOAA 2026 là dịp để cộng đồng khoa học quốc tế quy tụ tại Thủ đô Hà Nội, là cơ hội để các đoàn quốc tế trải nghiệm lịch sử, văn hóa và sự phát triển năng động của thành phố.

Bên cạnh những bài thi đòi hỏi cao về kiến thức và tư duy khoa học, tham dự kỳ sinh, các thí sinh được tham quan những không gian văn hóa lịch sử của Hà Nội. Tại di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám, các đoàn tìm hiểu về truyền thống hiếu học và nền giáo dục lâu đời của Việt Nam. Đến làng gốm Bát Tràng, khách tham quan được trực tiếp trải nghiệm tạo hình và hoàn thiện sản phẩm gốm của riêng mình. Qua những trải nghiệm ấy, IOAA 2026 đã để lại dấu ấn của một kỳ thi khoa học, đồng thời mở ra những cuộc gặp gỡ văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Hà Nội và con người Thủ đô.

Gửi thông điệp tới cuộc thi IOAA, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh: “Trong một thế giới nhiều biến động, khoa học chính là ngôn ngữ chung có sức mạnh đưa con người đến gần nhau hơn bằng tri thức, sự thật và tinh thần hợp tác. Do đó, kỳ thi của chúng ta mang ý nghĩa vượt ra ngoài một cuộc tranh tài. Đó không chỉ là một kỳ thi dành cho những học sinh xuất sắc, mà còn là một diễn đàn khoa học trẻ, nơi các em học sinh được chia sẻ tri thức, khơi mở tài năng và hình thành những trải nghiệm mới”.