'Dải lụa ký ức' bên bờ hồ Hoàn Kiếm: Không gian nghệ thuật mới được người dân Thủ đô mong chờ

Tiến độ thành hình của không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” được phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân ghi nhận vào chiều 5/10.

Giao thức mới với không gian di sản

Khác với những công trình trang trí thông thường, điểm nhấn cốt lõi của “Dải lụa ký ức” là tuyến đi bộ uốn lượn mềm mại như một dải lụa len lỏi giữa những tán cây ven hồ. Hạng mục này là sự kết hợp khéo léo giữa lối dạo bộ lắp ghép tạm thời, hệ thống chiếu sáng hiện đại và các khung gương nghệ thuật.

Ngày 2/10, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang triển khai trang trí không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm với chủ đề “Dải lụa ký ức”, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan, mang đến những trải nghiệm mới cho người dân, du khách.

Điểm nhấn trong hoạt động trang trí là “Dải lụa ký ức” - một không gian cảnh quan được thiết kế hài hòa với khu vực Hồ Hoàn Kiếm, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, cảnh quan và chiếu sáng.

Đáng chú ý, thiết kế tuyến đi bộ được tính toán kỹ lưỡng theo hướng chuyển tiếp hài hòa với cây xanh hiện hữu. Toàn bộ lối đi được nâng nhẹ khỏi mặt đất. Cách bố trí thông minh này nhằm hạn chế tối đa tác động trực tiếp đến khu vực rễ của những cây lớn ven hồ, đồng thời duy trì sự liên tục của thảm thực vật và cảnh quan sinh thái phía dưới.

Cận cảnh quá trình thành hình của không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" được nhóm phóng viên cập nhật chiều 5/10.

Cận cảnh quá trình thành hình của không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" được nhóm phóng viên cập nhật chiều 5/10.

Cận cảnh quá trình thành hình của không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" được nhóm phóng viên cập nhật chiều 5/10.

Cận cảnh quá trình thành hình của không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" được nhóm phóng viên cập nhật chiều 5/10.

Cận cảnh quá trình thành hình của không gian nghệ thuật "Dải lụa ký ức" được nhóm phóng viên cập nhật chiều 5/10.

Sự hiện diện của “Dải lụa ký ức” vốn không mang tham vọng tạo lập thêm một biểu tượng kiến trúc cố định bên bờ hồ Gươm. Hơn thế, không gian nghệ thuật này đóng vai trò như một nhịp dẫn, tinh tế mở ra những hành trình cảm xúc và điểm nhìn đa chiều.

Trên dọc tuyến dạo bộ, các đoạn chuyển hướng và khoảng mở được chủ ý tạo thành những điểm dừng chân lý tưởng. Tại đây, người dân có không gian để trò chuyện, quan sát và lưu lại hình ảnh. Từ nhiều góc độ khác nhau, thông qua các khung gương nghệ thuật, người dân và du khách có thể ngắm nhìn mặt nước, Tháp Rùa và toàn cảnh Hồ Gươm trong những khung hình hoàn toàn mới mẻ. Trải nghiệm thị giác độc đáo này chính là linh hồn làm nên tên gọi “Dải lụa ký ức”.

Hiện công trình vẫn đang được triển khai lắp đặt để kịp tiến độ ra mắt.

Các công nhân đang gấp rút thi công hoàn thành công trình không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”.

Các công nhân đang gấp rút thi công hoàn thành công trình không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”.

Các công nhân đang gấp rút thi công hoàn thành công trình không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”.

Dấu ấn mới trong mắt người dân và du khách quốc tế

Dù đang trong giai đoạn hoàn thiện, công trình đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, khơi gợi nhiều mạch cảm xúc và nhận được những phản hồi tích cực. Sự xuất hiện của không gian này đang từng bước làm phong phú thêm trải nghiệm của cộng đồng tại một khu vực văn hóa, lịch sử vốn đã gắn bó máu thịt với biết bao thế hệ.

Người dân thích thú trước không gian trải nghiệm đầy mới mẻ này, kỳ vọng đây sẽ là điểm hẹn văn hóa lý tưởng để dạo bước, ngắm cảnh và hòa mình vào không khí hân hoan trong những ngày thu tháng 10 lịch sử.

Ánh mắt hướng về phía công trình đang dần hoàn thiện, ông Tuấn (70 tuổi, người dân sinh sống tại Hà Nội) không giấu được sự tâm đắc. Là một người đã đi qua những thăng trầm của mảnh đất Kinh kỳ, ông nhìn nhận sự đổi thay này bằng lăng kính đầy tự hào: "Tôi thấy đây là một cách làm khá mới mẻ và đầy tính sáng tạo. Thay vì những mô hình trang trí tĩnh quen thuộc, công trình này thực sự làm cảnh quan khu vực Hồ Gươm thêm nổi bật, tạo được một dấu ấn riêng biệt mang hơi thở thời đại. Nhiều người e ngại cái mới sẽ làm ảnh hưởng nét cổ kính, nhưng theo tôi thì không cần thay đổi gì. Sự giao thoa tinh tế này hoàn toàn có thể trở thành một điểm nhấn đáng nhớ trong cả diện mạo đô thị lẫn dòng chảy lịch sử của Thủ đô."

Ông Tuấn (70 tuổi, người dân sinh sống tại Hà Nội) trả lời phỏng vấn phóng viên báo Đại biểu Nhân dân.

Đại diện cho góc nhìn của thế hệ trẻ - những người luôn khao khát tìm kiếm sự kết nối mới mẻ với di sản, chị Linh (23 tuổi, Hà Nội) bày tỏ sự háo hức trông đợi ngày công trình chính thức sáng đèn. Với chị, Hồ Gươm không chỉ là một di tích để ngắm nhìn từ xa, mà còn là không gian sống động để trực tiếp trải nghiệm: "Mình hiện công tác gần đây nên có thể nói là người trực tiếp theo dõi tiến độ thi công. Mình tin rằng khi chiếc cầu đi vào hoạt động, đây chắc chắn sẽ là một tọa độ check-in mang lại cảm giác rất mới mẻ, thu hút đông đảo du khách tham quan. Thiết kế những đường cong lượn sóng và khung gương phản chiếu cực kỳ bắt mắt. Tuy nhiên, để không gian này thực sự bừng sáng hơn nữa trong những đêm thu, mình rất mong muốn khu vực xung quanh công trình sẽ được điểm xuyết thêm nhiều cụm hoa tươi và tăng cường hệ thống đèn LED. Khi ấy, 'dải lụa' sẽ thực sự lung linh trên mặt nước."

Chị Linh (23 tuổi, Hà Nội) trả lời phỏng vấn phóng viên báo Đại biểu Nhân dân.

Sức hút của "Dải lụa ký ức" không chỉ giới hạn ở người dân bản địa mà còn chạm tới cảm quan của những vị khách quốc tế. Đứng nán lại quan sát cấu trúc cây cầu đang được lắp ghép bao quanh, hai bạn trẻ Nava và Abishak (25 tuổi, du khách đến từ Đức) hào hứng chia sẻ ấn tượng bất ngờ: "Đây là lần thứ hai chúng tôi chọn quay lại Việt Nam, và đặc biệt là Thủ đô Hà Nội xinh đẹp. Trở lại đây, không gian vẫn bình yên nhưng lại có thêm những nét chấm phá rất hiện đại. Lần này, sau khi quan sát kỹ cách thiết kế tôn trọng thiên nhiên của cây cầu, chúng tôi thực sự thấy ấn tượng. Việc bắt gặp một dự án nghệ thuật công cộng tinh tế như thế này là một trải nghiệm rất thú vị đối với chúng tôi khi đến Hà Nội. Chúng tôi đang rất mong chờ công trình hoàn thiện để được tận bước lên đó và check-in cùng không gian tuyệt vời này."

Hai bạn trẻ Nava và Abishak (25 tuổi, du khách đến từ Đức) trả lời phỏng vấn phóng viên báo Đại biểu Nhân dân.

Theo thông tin từ UBND phường Hoàn Kiếm, toàn bộ kinh phí thực hiện dự án đều được xã hội hóa. Thời gian trưng bày tác phẩm dự kiến từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12. Đại diện địa phương nhấn mạnh, các hạng mục của “Dải lụa ký ức” hoàn toàn là lắp ghép để phục vụ trang trí, tham quan và trải nghiệm trong thời gian ngắn hạn. Ngay sau khi thời gian trưng bày kết thúc, toàn bộ các hạng mục công trình sẽ được tháo dỡ cẩn thận, hoàn trả nguyên trạng khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Thông qua việc giới thiệu “Dải lụa ký ức”, UBND phường Hoàn Kiếm kỳ vọng sẽ tạo thêm một không gian trải nghiệm sinh động, giúp Nhân dân và du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ bên hồ Hoàn Kiếm, góp phần tôn vinh vẻ đẹp của mùa thu Hà Nội cũng như dòng chảy ký ức đô thị bất tận.