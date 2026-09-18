Sạt trượt đồi Lau Ván, khẩn cấp di dời các hộ dân

Ngày 18/9, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, địa phương đã tổ chức sơ tán khẩn cấp toàn bộ các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm dưới chân đồi Lau Ván (bản Chí Nang) đến nơi an toàn.

Vết nứt sạt trượt trên sườn đồi Lau Ván kéo dài hơn 200m.

Ảnh hưởng từ đợt mưa lớn kéo dài diện rộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những ngày qua đã làm đất đá bão hòa, gây ra hàng loạt điểm sạt lở, chia cắt giao thông tại các huyện miền núi. Nghiêm trọng nhất, qua kiểm tra thực tế tại khu vực đồi Lau Ván (bản Chí Nang, xã Linh Sơn), lực lượng chức năng phát hiện vết nứt nguy hiểm ở độ cao gần 40m trên sườn đồi, kéo dài hơn 200m.

Nhiều vị trí đã xuất hiện các điểm sạt trượt cao từ 1m đến 2m. Khối lượng lớn đất đá từ sườn đồi đã tràn xuống, uy hiếp trực tiếp đến nhà cửa của 12 hộ dân sinh sống ngay phía dưới.

Đáng lo ngại, vết nứt này vẫn đang tiếp tục phát triển, lan rộng xuống hai bên mặt đường giao thông nối từ khu En đi bản Năng Cát. Chiều rộng vết nứt dao động từ 20cm đến 40cm, làm đứt gãy và sụt lún nghiêm trọng kết cấu mặt đường.

Hiện trạng cho thấy toàn bộ phần đất đồi cùng mặt đường tại đây có nguy cơ đổ ập xuống khu vực taluy âm bất cứ lúc nào nếu không được can thiệp kịp thời.

Dưới khu vực phát hiện vết nứt là đường giao thông kết nối khu En đi bản Năng Cát bị đứt gãy và sụt lún nghiêm trọng kết cấu mặt đường.

Trước tình thế nguy hiểm, UBND xã Linh Sơn đã kích hoạt phương án khẩn cấp, di dời toàn bộ 12 hộ dân với 45 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí chỗ ở tạm an toàn.

Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, chốt chặn và cắt cử lực lượng túc trực 24/24h nhằm theo dõi chặt chẽ diễn biến địa chất; tuyệt đối không để người dân quay trở lại nhà cũ khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn.

Hiện UBND xã Linh Sơn đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương khảo sát, đánh giá chi tiết mức độ ảnh hưởng để xây dựng phương án khắc phục lâu dài; đồng thời báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo phương án xử lý triệt để, sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.