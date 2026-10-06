Khắc phục hậu quả vỡ tường bao Mei Sheng Textiles làm nước bùn tràn vào nhà dân

Một mảng tường bao của Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam bị đổ làm nước tràn xuống. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/10, Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Giao (Thành phố Hồ Chí Minh) đã có báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn vào chiều tối 4/10 làm một phần hệ thống tường bao của Công ty Mei Sheng Textiles Việt Nam tại ấp Kim Giao, xã Ngãi Giao bị đổ, khiến một lượng nước lớn kèm bùn đất tràn xuống khu vực dân cư xung quanh, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và thiệt hại tài sản của hộ dân.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngay trong đêm 4/10, chính quyền xã Ngãi Giao cùng các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo kết quả khảo sát và thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Ngãi Giao, sự cố trên đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến 12 hộ dân, trong đó, có 2 hộ bị bùn đất tràn trực tiếp vào nhà làm hư hỏng nhiều vật dụng, thiết bị sinh hoạt thiết yếu như máy giặt, tủ lạnh, máy vi tính, tủ quần áo, xe đạp điện.... 10 hộ còn lại bị hư hỏng hàng rào, cọc bê tông, xói mòn vườn cây và nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại.

Ngày 6/10, bộ phận chuyên môn xã Ngãi Giao phối hợp cùng Công ty Mei Sheng Textiles Việt Nam tiếp tục thống kê đầy đủ hiện trạng thiệt hại, xác định cụ thể mức độ hư hỏng, giá trị thiệt hại của từng hộ.

Ủy ban Nhân dân xã đã đề nghị phía công ty chủ động thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn tài sản, sức khỏe cho người dân và sớm ổn định lại hoạt động sau khi nước rút./.