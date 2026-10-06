Thủy điện An Khê - Ka Nak bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho người lao động

Trang bị kiến thức quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2026, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (AKKN) đã bố trí 13 cán bộ, công nhân viên (CBCNV) tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngay từ cơ sở.

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026 do Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tổ chức

Theo chương trình, lớp bồi dưỡng được triển khai với 9 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Học viên được nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; công tác dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh.

Chương trình đồng thời trang bị kiến thức về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam; những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật An ninh quốc gia, Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên.

Bên cạnh đó, học viên được cập nhật kiến thức về phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. Các nội dung được truyền đạt không chỉ giúp học viên củng cố kiến thức lý luận mà còn nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa những nguy cơ có thể tác động đến an ninh, trật tự, an toàn tại cơ quan, đơn vị; từ đó nâng cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Lớp bồi dưỡng được triển khai với 9 chuyên đề, tập trung vào những nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Từ nhận thức đến trách nhiệm trong công việc

Đối với AKKN, việc bố trí 13 CBCNV tham gia lớp bồi dưỡng thể hiện sự quan tâm của Công ty đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ người lao động có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm công dân, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Là đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện An Khê và Nhà máy Thủy điện Ka Nak, công tác bảo đảm an ninh, an toàn luôn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho CBCNV vì vậy có ý nghĩa thiết thực, giúp người lao động nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn cho con người, thiết bị và công trình.

Cán bộ, công nhân viên Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tham gia lớp bồi dưỡng

Chia sẻ về quá trình tham gia lớp học, chị Lê Thị Thúy Hằng, Chuyên viên Phòng Hành chính - Lao động, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak cho biết, tham gia lớp bồi dưỡng giúp chị có thêm nhiều kiến thức thiết thực về quốc phòng và an ninh, đặc biệt là những nội dung liên quan đến trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động trong tình hình mới. "Qua các chuyên đề, tôi nhận thức rõ hơn rằng công tác quốc phòng, an ninh không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cơ quan, đơn vị. Những kiến thức được trang bị là cơ sở để tôi nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm trong công việc cũng như trong cuộc sống", chị Hằng nói.

Anh Võ Trọng Tấn, nhân viên Phân xưởng Vận hành, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak chia sẻ: “Qua lớp học, tôi hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đối với người lao động trong ngành điện, việc giữ gìn an ninh, an toàn cho cơ quan, đơn vị và các công trình điện có ý nghĩa rất thiết thực. Những kiến thức được học sẽ giúp tôi nâng cao tinh thần cảnh giác, chấp hành tốt các quy định và chủ động hơn trong công việc, nhất là khi phối hợp xử lý các tình huống có thể xảy ra”.

Những chia sẻ trên cho thấy hiệu quả thiết thực của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, khi kiến thức không chỉ dừng lại ở việc học tập, mà từng bước được chuyển hóa thành nhận thức, ý thức và trách nhiệm trong công việc hằng ngày.

Các học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2026

Thông qua lớp bồi dưỡng, các CBCNV của Công ty có thêm những kiến thức cần thiết về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Kết thúc khóa học, các học viên thực hiện bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập. Những học viên đạt yêu cầu được xem xét cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Việc tạo điều kiện để CBCNV tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh là một trong những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV có bản lĩnh, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật và chủ động trước các tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được AKKN quan tâm, chủ động triển khai, tạo điều kiện để CBCNV nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV có kiến thức, bản lĩnh và tinh thần chủ động, sẵn sàng phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh; đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ cương và trách nhiệm. AKKN tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm trong việc gắn nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, an toàn, chủ động và trách nhiệm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.