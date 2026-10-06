Khoảnh khắc 2 xe đầu kéo'đấu đầu nhau' khiến nhiều người thót tim

Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h15 ngày 5/10/2026 tại Km21+600 đường nối hai cao tốc, thuộc địa phận phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 89H-110.xx kéo theo rơ-moóc biển số 89RM-001.xx, lưu thông theo hướng Hưng Yên đi Ninh Bình.

Khi đến khu vực Km21+600, xe bất ngờ bị nổ lốp bánh trước bên phải. Sự cố khiến phương tiện mất kiểm soát, lao qua dải phân cách và va chạm với xe đầu kéo biển số 90C-046.xx kéo theo rơ-moóc 35RM-027.xx đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến cả hai xe bị hư hỏng, hai tài xế bị thương nhẹ.

Sau tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai lái xe. Kết quả cả hai đều âm tính.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.