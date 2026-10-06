Miền Trung liên tiếp hứng các đợt mưa lớn dồn dập

Miền Trung bước vào cao điểm mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (6/10), ở khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 6/10 có nơi trên 70mm như các trạm: Sen Thủy (Quảng Trị) 195.0mm, Hồ Hòa Khê (Tp. Đà Nẵng) 74.0mm,…

Từ chiều tối 6/10 đến ngày 8/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; riêng khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Miền Trung hứng mưa lớn dồn dập, nguy cơ ngập úng nhiều nơi. Ảnh: PV

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6/10, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đêm 8/10 và ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Đợt mưa lớn diện rộng này có xu hướng mở rộng ra phía Bắc và còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10-11/10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1; riêng Tp. Huế và Tp. Đà Nẵng cấp 2. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, từ tối qua đến sáng nay (6/10) đã có mưa rất to ở Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Lượng mưa phổ biến trên 200mm diện rộng và có nơi trên 300mm cục bộ (Cửa Tùng, Quảng Trị). Hôm nay mưa to và rất to tiếp tục diễn ra ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Đặc biệt khu vực Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ là tâm mưa lớn trong các ngày 7 và 8/10. Lượng mưa diện rộng trên 400mm, cục bộ có nơi vượt 500mm cả đợt. Người dân cần đề phòng ngập úng trong các khu dân cư và tuyến đường thấp trũng.

Chuyên gia cảnh báo, từ 9-10/10 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi giảm mưa (giảm mưa to, vẫn còn mưa vừa) nhưng phía Bắc của Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An sẽ có mưa lớn trở lại. Từ ngày 11-13/10 tâm mưa lớn quay trở lại Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Đây là đợt mưa cuốn chiếu đi qua rồi đi lại giống hình thái mưa đợt tháng 10 năm 2020, đề phòng khả năng xuất hiện đợt lũ lớn.

Người dân ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và phía Nam Quảng Trị lưu ý tâm mưa lớn tối nay và ngày mai sẽ dồn ở khu vực này. Mưa được dự báo đặc biệt lớn với cường suất cao từ 20-25mm/h (250mm trong 10 giờ) xảy ra ở khu vực phía Nam của Huế, trung tâm Đà Nẵng, Hội An và Tam Kỳ, Núi Thành vào sáng ngày mai có thể gây ngập úng cục bộ.

Lũ trên các sông lên nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hiện nay, mực nước các sông ở Quảng Trị, thành phố Huế có xu thế lên; các sông ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi có dao động nhỏ. Mực nước lúc 13h00 ngày 6/10 trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long 0,96m, dưới báo động (BĐ)1 0,04m; mực nước các sông khác còn ở dưới mức BĐ1.

Lũ các sông ở miền Trung lên nhanh. Ảnh: PV

Từ nay (6/10) đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; riêng sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có khả năng lên mức BĐ3; các sông ở thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên dưới mức BĐ1. Tình hình mưa lũ ở khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1-2

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.