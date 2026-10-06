Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 7/10/2026

Điện lực Phú Lộc sẵn sàng các phương án ứng phó với mùa mưa bão năm 2026. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 7/10/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

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