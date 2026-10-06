[Video] Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm
Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các đơn vị quản lý bến xe phối hợp tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố.
Từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-tam-dung-nhan-tuyen-xe-khach-moi-tai-giap-bat-nuoc-ngam-post993247.html