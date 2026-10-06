[Video] Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm

Từ ngày 5/10, Hà Nội tạm dừng tiếp nhận các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đăng ký khai thác mới tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm. Việc tạm dừng chỉ áp dụng đối với các tuyến đăng ký khai thác mới. Các tuyến cố định đang hoạt động tại hai bến xe này vẫn tiếp tục được khai thác theo quy định hiện hành và phương án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

CAO HIẾU