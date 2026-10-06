Đoàn đại biểu Quân khu 2 báo công tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng 80 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tiêu biểu.

Đoàn đại biểu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự kính trọng sâu sắc đối với công lao dựng nước của các bậc tiền nhân, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 cùng các đại biểu thành kính dâng hương.

Đoàn đại biểu tại Đền Giếng.

Ngày 19-9-1954, tại Đền Giếng linh thiêng, Bác Hồ đã về thăm và căn dặn cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên phong: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời dạy giản dị mà sâu sắc ấy luôn là mệnh lệnh của non sông, kim chỉ nam đối với toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, báo công tại bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vinh quang của Đảng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, được sự đùm bọc, yêu thương của nhân dân các dân tộc Tây Bắc, LLVT Quân khu 2 đã vượt qua khó khăn, gian khổ, đoàn kết, kiên cường chiến đấu và không ngừng lớn mạnh trưởng thành, hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”.

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 kính cẩn báo cáo những mốc son chói lọi và thành tích, chiến công xuất sắc mà lớp lớp thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Các đại biểu tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Ý thức sâu sắc việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới; LLVT Quân khu 2 quyết tâm biến niềm tự hào lịch sử thành động lực đoàn kết và quyết tâm hành động: Kiên định bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tập trung xây dựng LLVT Quân khu theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại. Đồng thời, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại Đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ).