Nhiều nơi ở Nam Bộ, TPHCM mưa lớn vào chiều tối nay

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 13h50 ngày 6/10, ảnh radar cho thấy mây dông đang phát triển mạnh tại nhiều khu vực Nam Bộ, trong đó có Lâm Đồng, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long và Cà Mau, gây mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to.

Tại TPHCM, mây dông đang phát triển và gây mưa dông ở khu vực Vũng Tàu cũ. Trong chiều tối nay, mưa dông được dự báo tiếp tục xảy ra tại hầu hết các phường, xã trên địa bàn thành phố, có nơi mưa vừa, mưa to. Cơ quan khí tượng lưu ý nguy cơ mưa lớn gây ngập cục bộ tại khu vực đô thị.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn tại TPHCM

Trong khoảng 3 giờ tới, các vùng mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại những khu vực đang có mây dông, sau đó có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận. Ngoài TPHCM, mưa dông cũng được cảnh báo tại nhiều khu vực thuộc Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những ngày tới, TPHCM tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đồng thời mực nước trên các sông, kênh, rạch cũng có xu hướng lên nhanh. Đặc biệt, mưa lớn kết hợp với triều cường có thể làm gia tăng nguy cơ ngập tại những khu vực trũng thấp, đô thị, khu công nghiệp, vùng ven sông và kênh rạch.

Từ 7h ngày 8/10 đến 7h ngày 9/10, lượng mưa trên khu vực TPHCM được dự báo phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhất là khi lưu thông ngoài đường hoặc hoạt động tại các khu vực trống trải.

Cùng thời điểm, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông, kênh, rạch khu vực TPHCM được dự báo lên nhanh trong vài ngày tới. Đến ngày 9/10, mực nước cao nhất ngày tại các trạm có khả năng đạt 1,55-1,6 m, xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 3 khoảng 0,05 m. Riêng tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước được dự báo cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,1 m. Khu vực sông Sài Gòn được cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do ngập lụt ở cấp độ 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường có thể gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực, nhất là vùng trũng thấp và ven sông, kênh rạch. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến việc đi lại, giao thông, sinh hoạt của người dân cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM.

Người dân, đặc biệt là tại các khu vực thường xuyên ngập, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước để có phương án đi lại, sinh hoạt phù hợp.