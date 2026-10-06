Xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

9 tháng đầu năm, công tác bảo đảm TTĐT, TTCC trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực.

Toàn lực lượng tổ chức hơn 1.800 tổ công tác với hơn 4.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm tra; phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm. Các vi phạm tập trung vào hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định và một số vi phạm khác về TTĐT, TTCC. Nhờ đó, tình hình một số tuyến, địa bàn trọng điểm như, Hà Nội, Bến Nghé, Lê Lợi có chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân, hộ kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục xác định công tác bảo đảm TTĐT, TTCC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh, không để công tác chỉ được tập trung trong các đợt cao điểm.

Theo Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, hiệu quả công tác phải được đánh giá bằng sự chuyển biến thực tế trên từng tuyến đường, khu vực và khả năng duy trì kết quả sau kiểm tra, xử lý. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý theo vụ việc sang nắm tình hình, phân tích, dự báo và xây dựng giải pháp phù hợp với từng địa bàn; phân công theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”. Xử lý đến đâu phải kiểm tra, duy trì đến đó, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè sau khi lực lượng rút đi. Cùng với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, vận động, huy động người dân và các lực lượng cùng tham gia, tạo chuyển biến bền vững trên từng tuyến đường, khu dân cư.