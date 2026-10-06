Hà Nội, TP.HCM đầu tư hơn 2.000km đường sắt đô thị

Hà Nội, TP.HCM đồng loạt triển khai các dự án đường sắt đô thị. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, Hà Nội được quy hoạch 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979km. Hiện thành phố đang đầu tư 11 tuyến, tổng chiều dài khoảng 427km.

Trong số này, 3 tuyến đang triển khai gồm tuyến 3.1, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; tuyến 2.1, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo và tuyến 5, Văn Cao - Hòa Lạc. Tuyến 3.1 đã hoàn thành đoạn trên cao và đang thi công đoạn hầm. Tuyến 2.1 khởi công ngày 9/10/2025, đang thực hiện giải phóng mặt bằng song song với điều chỉnh dự án. Tuyến 5 khởi công ngày 19/12/2025, hiện triển khai dự án thành phần 1 về giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, 5 tuyến gồm tuyến số 1, số 2, số 8, số 14 và số 10 đã khởi công ngày 22/6/2026, dự kiến hoàn thành năm 2030. Ba tuyến khác gồm tuyến 3.2, tuyến 3.3 và tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông kéo dài đang chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2030.

Tại TP.HCM, theo các quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mạng lưới đường sắt đô thị gồm 28 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.024km.

Giai đoạn 2026-2030, thành phố ưu tiên triển khai 8 tuyến với tổng chiều dài khoảng 305km. Trong đó, 6 dự án đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phấn đấu khởi công trong năm 2026.

Hai dự án khác đang triển khai gồm tuyến số 2 Bến Thành - Tham Lương, có tổng mức đầu tư điều chỉnh 55.179 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030; và tuyến số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, tổng vốn đầu tư khoảng 36.700 tỷ đồng, khởi công ngày 29/4/2026, dự kiến hoàn thành năm 2030.

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các bộ, ngành và hai thành phố tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, tiêu chuẩn, nguồn vốn, giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư để triển khai các dự án đường sắt đô thị.