Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động báo cáo kết quả công tác ra quân, huấn luyện, ứng trực chiến đấu và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Thời gian qua, đơn vị duy trì chế độ trực chiến, triển khai lực lượng bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Toàn cảnh buổi làm việc

Ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục đổi mới phương pháp huấn luyện, diễn tập các phương án tác chiến; chú trọng rèn luyện kỹ năng, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện được trang bị. Công tác huấn luyện phải gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý tình huống.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm quân số trực ban, trực chiến; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm đường phố. Qua đó, phát huy vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Giám đốc Công an tỉnh Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận phát biểu chỉ đạo

Cùng với nhiệm vụ chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị phải tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và bảo đảm các điều kiện sinh hoạt để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động xác định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.