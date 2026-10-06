Công an TPHCM tập trung ứng phó thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ, sẵn sàng hỗ trợ người dân

CAP.Tân Khánh cùng Đội CC&CNCH Khu vực 32 tiếp cận giải cứu 12 nạn nhân mắc kẹt tại khu vự công trình nạo vét Suối Cái

Trước tình hình trên, Công an TPHCM đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Trong tối 5 và rạng sáng 6/10, địa bàn các phường Tân Khánh và Tân Hiệp tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng do mưa lớn, triều cường và nước từ thượng nguồn đổ về. Tại một số khu vực thuộc phường Tân Khánh, nước dâng cao hơn 1m, tràn vào nhà dân, gây ngập nhiều khu phố.

CAP.Tân Khánh có mặt tại khu vực ngập sâu trong biển nước, phối hợp cùng các lực lượng giải cứu người dân mắc kẹt

Ngay từ khoảng 20 giờ ngày 5/10, Ban Chỉ huy Công an phường Tân Khánh đã triển khai lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng Cảnh sát giao thông, lực lượng quân sự phường cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại khu vực công trình nạo vét Suối Cái, nước dâng cao, có nơi gần 2m, dòng nước chảy xiết, đe dọa an toàn tính mạng người dân.

Người dân mắc kẹt sâu trong khu vực ngập nước được lực lượng tìm kiếm CNCH hỗ trợ đến nơi an toàn

Dọc rạch Thạnh Phước, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu, nhiều tài sản bị ảnh hưởng. Nước cũng tràn vào một số doanh nghiệp dọc đường ĐT747B, tác động đến hoạt động sản xuất. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương bố trí lực lượng chốt chặn hai bên cầu, hỗ trợ người dân đi lại, đồng thời tổ chức di dời các hộ dân tại khu vực thấp trũng.

Huy động xuồng máy để tiếp cận, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt ở khu vực nạo vét Suối Cái

Thượng tá Lê Xuân Sang, Trưởng Công an phường Tân Khánh, cho biết thời điểm nước dâng cao, lượng nước từ thượng nguồn đổ về khu vực công trình nạo vét Suối Cái rất lớn, dòng nước chảy xiết, gần như chia cắt toàn bộ khu vực.

Ban Chỉ huy Công an phường đã huy động 52 CBCS thuộc các lực lượng, cùng 4 xuồng máy chuyên dụng, tiếp cận những khu vực bị chia cắt, vận động và đưa người dân còn mắc kẹt tại các công trình đến nơi an toàn.

Đến 5 giờ ngày 6/10, Công an phường Tân Khánh cùng các lực lượng đã tổ chức di dời 7 hộ dân, với hơn 22 người, trong đó có 3 trẻ nhỏ, đến nơi an toàn.

Các nạn nhân còn nguyên sự lo lắng trước diễn biến thời tiết thất thường

Trưa 6/10, nước tại nhiều khu vực đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn còn bị ảnh hưởng. Tại đường Tân Khánh 31, nước đã rút bớt nhưng vẫn còn tràn qua mặt đường. Công an phường đã chỉ đạo Cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở căng dây, lắp đặt rào chắn, cảnh báo nguy hiểm, không để người và phương tiện đi vào khu vực mất an toàn.

Theo CAP.Tân Khánh, hiện có 3 khu phố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ gồm Khánh Lộc, Phước Hải và Dư Khánh. Các khu vực này tập trung dọc bờ kênh Suối Cái, từ cầu Thợ Út về sông Đồng Nai, nơi đang triển khai công trình nạo vét.

Lực lượng quân sự địa phương chốt chặn, hạn chế người qua lại khu vực nguy hiểm

Tình trạng ngập nước không chỉ ảnh hưởng đời sống, hoạt động kinh doanh mà còn gây thiệt hại đến hoa màu của người dân, nhất là tại khu vực cuối hạ lưu Suối Cái.

Để chủ động ứng phó, Công an phường Tân Khánh phối hợp các ngành chức năng tổ chức lực lượng tuần tra, theo dõi tại các điểm xung yếu, kịp thời phát hiện và cảnh báo nguy cơ từ sớm, từ xa. Lực lượng cũng được bố trí gia cố đê bao, vận hành máy bơm thoát nước tại các khu vực ngập sâu.

CAP.Tân Khánh hỗ trợ, đưa người dân mắc kẹt tại khu vực ngập nước đến nơi an toàn

Đối với các hộ dân phải di dời trong đêm 5 và rạng sáng 6/10, Công an phường phân công Cảnh sát khu vực phối hợp UBND phường hỗ trợ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống cho người dân.

Tại phường Tân Hiệp, trước nguy cơ ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường, Công an phường cũng chủ động triển khai các phương án ứng phó. Từ chiều tối 5/10, mưa lớn khiến việc đi lại trên nhiều tuyến đường trọng yếu, trong đó có ĐT746, gặp khó khăn.

CAP.Tân Hiệp triển khai lực lượng, hỗ trợ người dân và học sinh tại các điểm trường trên địa bàn trong những ngày mưa lớn vừa qua

CAP.Tân Hiệp đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông bố trí CBCS làm nhiệm vụ phân luồng, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.

Tại những khu vực ngập sâu, lực lượng Công an cùng các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản và đưa những trường hợp có nguy cơ mất an toàn đến nơi trú ngụ phù hợp.

CAP.Tân Hiệp chủ động chốt chặn, cảnh báo người dân không lưu thông qua các khu vực nguy hiểm, ngập sâu trong nước

Trước dự báo thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, ngay từ đầu giờ chiều 6/10, Thượng tá Lê Hoàng Ngân, Trưởng CAP.Tân Hiệp, đã chỉ đạo tăng cường lực lượng tuần tra, nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở hoặc chia cắt để kịp thời xử lý, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Hướng dẫn phương tiện thay đổi lộ trình an toàn

Lắp đặt dây cảnh báo, rào chắn tại các khu vực hố sâu nguy hiểm

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ 13 giờ ngày 5/10 đến 13 giờ ngày 7/10, tổng lượng mưa tại TPHCM phổ biến từ 60-140mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông, suối nhỏ.

CAP.Tân Hiệp cảnh báo người dân khi đi qua các khu vực ngập nước trên địa bàn

Kéo dây, lập hàng rào cảnh báo tại các tuyến đường sát mé sông, kênh rạch ngập trong nước

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, lực lượng Công an TPHCM tiếp tục duy trì quân số, phương tiện tại các địa bàn xung yếu, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh.

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân vượt qua vùng ngập Sáng 6/10, qua nắm tình hình tại khu vực cầu Khánh Vân (P.Tân Khánh), CBCS Đội CSGT Bình Triệu ghi nhận nước ngập, khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông gặp khó khăn. Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Đội CSGT Bình Triệu đã điều động 2 tổ tuần tra kiểm soát cùng 2 xe tải nâng đến hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông và hỗ trợ người dân. VIDEO: CSGT Bình Triệu hỗ trợ đẩy phương tiện ra khỏi khu vực ngập nước Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ CSGT Bình Triệu trực tiếp hỗ trợ đẩy chiếc xe tải bị chết máy qua khu vực ngập nước đã để lại hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đồng hành, giúp đỡ người dân trong lúc khó khăn.

CBCS Phòng CSGT làm nhiệm vụ trong những ngày thành phố trải qua những trận mưa lớn kéo dài

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chủ động xây dựng phương án ứng phó, chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát tình hình, kịp thời bố trí lực lượng tại những khu vực ngập nước, tổ chức phân luồng, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp và hỗ trợ xử lý các phương tiện gặp sự cố.

CSGT làm nhiệm vụ tại các khu vực ngập sâu trong nước

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi lưu thông trong thời điểm mưa lớn cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chủ động lựa chọn lộ trình và không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc không nhìn rõ mặt đường, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và phương tiện.