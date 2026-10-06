TP. Hồ Chí Minh duyệt hướng tuyến metro 113.000 tỷ đồng nối Thủ Dầu Một với trung tâm

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận phương án tuyến công trình metro Thủ Dầu Một - trung tâm TP. Hồ Chí Minh theo hướng chạy dọc Đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13

Theo phương án được duyệt, tuyến metro dài khoảng 33,2 km, trong đó 17,8 km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao. Toàn tuyến bố trí 24 nhà ga, gồm 11 ga trên cao từ C0-C10 và 13 ga ngầm từ C11-C23. Depot Hiệp Bình Phước rộng khoảng 26,8 ha được bố trí phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Điểm đầu tuyến tại ga C0, dùng chung khu vực ga S5 của tuyến metro số 1 đoạn nối khu vực TP mới Bình Dương - ga Suối Tiên, trên đường Hùng Vương. Tuyến sau đó đi qua đường Phạm Ngọc Thạch, khu vực công viên Thanh Lễ rồi nhập vào hành lang Đại lộ Bình Dương - Quốc lộ 13.

Sau khi vượt Vành đai 3, tuyến kết nối với metro số 4 theo quy hoạch tại ga C5. Ga C10 được bố trí tại khu vực công viên cây xanh phía trước Bệnh viện Quốc tế Becamex và Lotte Mart Bình Dương.

Từ đây, tuyến chuyển từ trên cao xuống ngầm, đi qua khu vực Vĩnh Phú. Ga C12 nằm gần hành lang dự kiến của tuyến đường sắt TP. Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Đến khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, ga C13 dự kiến kết nối với metro số 10.

Sau khi vượt Vành đai 2, tuyến đi về khu vực Hiệp Bình và có nhánh kết nối depot Hiệp Bình Phước. Tại ga C17, ở khu vực giao với đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, tuyến sẽ kết nối với metro số 6.

Metro tiếp tục đi ngầm theo hành lang Quốc lộ 13, vượt sông Sài Gòn để vào khu vực trung tâm, đi qua trục Xô Viết Nghệ Tĩnh - Hàng Xanh - Nguyễn Thị Minh Khai. Các ga tiếp theo được bố trí tại khu vực ngã năm Đài Liệt Sĩ, Bạch Đằng - Xô Viết Nghệ Tĩnh và Trung tâm thể thao Hoa Lư.

Tại khu vực Nhà Văn hóa Thanh Niên, ga C22 sẽ kết nối với metro số 4. Điểm cuối C23 đặt tại Công viên Tao Đàn, kết nối với tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương.

Như vậy, tuyến Thủ Dầu Một - trung tâm TP. Hồ Chí Minh không chỉ kết nối trực tiếp hai khu vực đô thị lớn mà còn hình thành các điểm trung chuyển với nhiều tuyến metro và đường sắt quốc gia, tăng khả năng kết nối mạng lưới giao thông công cộng của thành phố.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh, dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 113.000 tỷ đồng. Các hồ sơ về công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, bồi thường, tái định cư, hướng tuyến và vị trí công trình đang được thẩm định.

Tuyến metro Thủ Dầu Một - trung tâm TP. Hồ Chí Minh dự kiến khởi công vào tháng 12/2026.