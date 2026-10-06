Khảo sát, khắc phục sụt lún đất ở Gia Lai

Vị trí đất sụt lún, nứt ở thôn Chư Ty 4. Ảnh: HỮU PHÚC

Qua kiểm tra, khu vực thôn Chư Ty 4 xuất hiện hiện tượng nứt đất, sụt lún cục bộ và có dấu hiệu sạt, trượt về phía khu vực địa hình thấp. Ước tính phạm vi ảnh hưởng khoảng 0,9ha. Tại một số vị trí, ghi nhận vết nứt rộng khoảng 30-60 cm, độ sâu khoảng 1-1,5m, bề mặt đất có biểu hiện hạ thấp khoảng 1m so với khu vực lân cận. Hiện tượng trên có khả năng ảnh hưởng đến đất sản xuất, cây trồng, hệ thống tưới và an toàn của người dân sinh sống trong khu vực.

Trong điều kiện tiếp tục có mưa lớn, không loại trừ khả năng các khe nứt tiếp tục mở rộng, khối đất ở khu vực địa hình thấp tiếp tục sạt trượt.

Vị trí đất bị sạt lở ở thôn Chư Ty 4. Ảnh: HỮU PHÚC

UBND xã chưa đủ cơ sở khoa học để kết luận nguyên nhân gây sụt lún, nứt đất. Trước mắt, để đảm bảo an toàn, địa phương khoanh vùng khu vực xuất hiện sạt trượt, cắm cọc, giăng dây và cắm biển cảnh báo tại vị trí nguy hiểm; khuyến cáo người dân không đi vào khu vực có khe nứt sâu.

UBND xã Đức Cơ đề nghị Sở NN-MT hỗ trợ, hướng dẫn đo đạc, khảo sát địa chất và các nội dung chuyên ngành cần thiết để xác định nguyên nhân, phạm vi ảnh hưởng; đề xuất các giải pháp kỹ thuật xử lý, khắc phục.

Phần đất bị sụt lún. Ảnh: HỮU PHÚC

Như Báo SGGP đã phản ánh, khu vực thôn Chư Ty 4 gần đây xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún đất, ảnh hưởng diện tích sản xuất, khiến người dân thấp thỏm, không dám ra vườn khi mưa lớn kéo dài.