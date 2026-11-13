Truyền thông Thái Lan: 'Đội tuyển Việt Nam quá mạnh, xứng đáng số 1 Đông Nam Á'

U23 Việt Nam nhận nhiều lời khen từ truyền thông Thái Lan.

U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại giải U23 Quốc tế 2026 với chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore. Thành tích toàn thắng sau hai lượt trận không chỉ giúp đội chủ nhà tiến gần chức vô địch mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông Thái Lan.

Sau trận đấu diễn ra chiều 12/11 trên sân Pleiku (Gia Lai), trang Football Thai đã đăng tải dòng trạng thái đầy phấn khích về màn trình diễn của U23 Việt Nam.

Trang truyền thông Thái Lan viết: “Việt Nam quá mạnh! Xứng danh ông vua Đông Nam Á!. U23 Việt Nam thể hiện đẳng cấp khi giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore trên sân nhà tại giải bóng đá giao hữu tứ hùng VTV Cup 2026. Như vậy, U23 Việt Nam đã toàn thắng cả hai trận, giành trọn 6 điểm và đang đứng trước cơ hội rất sáng để lên ngôi vô địch".

Thực tế, chiến thắng trước Singapore không đến dễ dàng với thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian, U23 Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà chủ động đẩy cao đội hình, triển khai tấn công từ hai biên và liên tục gây sức ép. Trong hiệp một, U23 Việt Nam kiểm soát bóng lên tới 70%, tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý thông qua những pha dứt điểm của Gia Bảo, Tuấn Khải, Quang Duyệt và Williams Minh Hoàng.

Tuy nhiên, sự thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng khiến đội chủ nhà chưa thể tìm được bàn thắng. Đáng tiếc nhất là tình huống bóng dội xà ngang, bên cạnh những pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Muhammad Yazid bên phía Singapore.

Bước sang hiệp hai, HLV Đinh Hồng Vinh quyết định điều chỉnh nhân sự khi đưa Minh Tâm và Ngô Đăng Khoa vào sân. Sự xuất hiện của những nhân tố mới giúp hàng công U23 Việt Nam gia tăng tốc độ và khả năng đột phá.

Đặc biệt, Đăng Khoa liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương và tạo ra hai tình huống dứt điểm nguy hiểm. Một trong số đó khiến bóng tìm đến cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên trên sân Pleiku.

Sau nhiều nỗ lực, U23 Việt Nam cuối cùng cũng có được bàn thắng ở phút 70. Xuất phát từ pha tranh chấp của Đăng Khoa, Văn Thuận dứt điểm không thành công, nhưng Bảo Long đã có mặt đúng lúc để thực hiện cú đánh gót kỹ thuật, đưa bóng vào lưới Singapore.

Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, giúp U23 Việt Nam giành trọn 3 điểm. Đội chủ nhà thậm chí còn một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 82 sau pha đánh đầu của Bảo Long, nhưng bàn thắng không được công nhận do trọng tài đã thổi phạt trước đó vì tình huống va chạm trong vòng cấm.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại VTV Cup 2026. Trước đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh đã vượt qua U23 Thái Lan với tỷ số 3-0 ở trận ra quân.

Sau hai lượt trận, U23 Việt Nam sở hữu 6 điểm, tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng. Đây là lợi thế quan trọng trước khi đội chủ nhà bước vào lượt đấu cuối cùng.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11 trên sân Pleiku. Đây được xem là trận đấu quyết định đến ngôi vô địch của giải.

Sự quan tâm từ truyền thông Thái Lan cho thấy những chiến thắng liên tiếp của U23 Việt Nam đang tạo được dấu ấn trong khu vực. Tuy nhiên, trước mắt thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn là thử thách mang tên U23 Qatar, nơi đội bóng cần tiếp tục duy trì phong độ và cải thiện khả năng tận dụng cơ hội để hướng đến danh hiệu vô địch.