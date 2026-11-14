Từ lái xe đến trợ lý U.20 Việt Nam

Hồi nhỏ, cứ tan học, Minh Hiếu lại chạy ra sân vận động Mỹ Đình chơi cùng các bạn. Những bát cơm nguội chan nước lọc cho gia vị ăn cái rụp để kịp đi gác gôn trở thành kỷ niệm tuổi thơ của chàng trai sinh năm 1997. Lo con ngã gãy chân, gãy tay là thế nhưng bố mẹ, thầy cô hiểu rằng cũng chẳng thể ngăn cản khi Minh Hiếu cương quyết, chấp nhận cảnh xa gia đình khi mới 10 tuổi để vào “lò đào tạo” của Hà Nội FC.

Nguyễn Bá Minh Hiếu (trái) luôn giữ tình yêu với bóng đá.

Gần 10 năm sau lựa chọn ấy, Minh Hiếu ở tuổi 19 với chiều cao 1,84m được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn tham dự vòng chung kết U.20 World Cup cùng đội U.20 Việt Nam. Song khác với các đồng đội cùng thời như Quang Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tiến Dũng... Minh Hiếu không có sự nghiệp rực rỡ sau cột mốc giải trẻ thế giới. Anh vẫn ký hợp đồng chuyên nghiệp với Hà Nội FC đến năm 2025, trước khi gặp một chấn thương dẫn tới phải sớm rời xa bóng đá đỉnh cao 11 người.

Sau khi chia tay đội bóng đã gắn bó cả thanh xuân, Minh Hiếu vẫn nhiệt huyết với môn thể thao vua. Hằng ngày, ngoài việc phụ giúp gia đình buôn bán, dọn dẹp, anh vẫn tập luyện miệt mài ngay trên phòng riêng. Anh gõ cửa các đội bóng sân 7 người, tham dự nhiều giải hội làng tại nhiều tỉnh, thành phố. Minh Hiếu cũng tham gia huấn luyện cho một đội bóng sinh viên, như một cách để luôn đồng hành với trái bóng tròn.

Tất nhiên, thu nhập từ công việc kể trên không thể giúp Minh Hiếu có cuộc sống ổn định. Anh mua một chiếc xe ô tô, đăng ký dịch vụ tài xế công nghệ. Nhưng điều đó không có nghĩa Minh Hiếu từ bỏ hẳn bóng đá vì chuyện mưu sinh. “Tôi luôn tin rằng nếu có cơ hội, tôi có thể trở lại với bóng đá bằng một vị trí nào đó. Bởi nếu phải lựa chọn giữa một nghề khác và trở lại bóng đá, tôi vẫn ưu tiên môn thể thao vua. Bởi đó là giấc mơ và cũng là cuộc sống của tôi”, Minh Hiếu chia sẻ.

Khát vọng và ý chí của Minh Hiếu được HLV Hoàng Anh Tuấn thấu hiểu. Để rồi khi chính thức cầm quân U.20 Việt Nam phiên bản hiện tại, ông Tuấn đề nghị anh trở thành cộng sự với vai trò HLV thủ môn của đội tuyển. Dù không thể trực tiếp đứng trong khung gỗ tham dự các màn so tài, nhưng việc được truyền lửa, chia sẻ, huấn luyện những người "gác đền" tiềm năng tại đội tuyển trẻ quốc gia cũng là niềm hạnh phúc và vinh dự đối với Minh Hiếu.