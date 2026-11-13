Maguire có thể là nạn nhân đầu tiên của Pochettino

Tháng 4/2026, Maguire ký hợp đồng mới với MU đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Quyết định được xem là phần thưởng cho màn hồi sinh ấn tượng của trung vệ người Anh dưới thời Michael Carrick.

Bảy tháng sau, mọi thứ thay đổi. Carrick bị sa thải khi MU đứng thứ 18 Premier League, chỉ giành 8 điểm sau 10 vòng. Mauricio Pochettino đang tiến gần đến Old Trafford, mang theo triết lý bóng đá đòi hỏi cường độ vận động cao và khả năng phòng ngự chủ động.

Ở tuổi 33, Maguire phải đối mặt với thử thách mới. Anh có kinh nghiệm, khả năng không chiến và tiếng nói trong phòng thay đồ, nhưng những phẩm chất ấy chưa chắc phù hợp với yêu cầu chiến thuật của Pochettino.

Maguire không còn là lựa chọn an toàn

Maguire từng trải qua những năm tháng khó khăn tại Old Trafford. Anh bị Erik ten Hag tước băng đội trưởng năm 2023, suýt chuyển sang West Ham và nhiều lần phải ngồi dự bị. Thương vụ trị giá 80 triệu bảng từ Leicester năm 2019 trở thành chủ đề chỉ trích khi phong độ trung vệ người Anh sa sút.

Carrick đã thay đổi sự nghiệp Maguire. Sau khi trở lại dẫn dắt MU đầu năm 2026, ông đưa trung vệ này vào đội hình chính, tận dụng kinh nghiệm và khả năng tranh chấp để cải thiện hàng thủ. Maguire góp phần giúp MU cán đích thứ ba Premier League mùa trước.

Maguire đá chính cả 10 trận Premier League mùa này, nhưng hàng phòng ngự MU vẫn thủng lưới 19 bàn.

Maguire đá chính mọi trận kể từ khi Carrick tiếp quản đội bóng vào tháng 1. Phong độ ổn định giúp anh nhận hợp đồng mới hồi tháng 4, thời điểm Giám đốc Bóng đá Jason Wilcox đánh giá cao tinh thần chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo của trung vệ người Anh.

Sang mùa 2026/27, Maguire tiếp tục được tin tưởng. Theo FBref, anh đá chính cả 10 trận Premier League, thi đấu 855 phút, tương đương 95% thời lượng tối đa. Chỉ thủ môn Senne Lammens và Bryan Mbeumo có thời gian thi đấu nhiều hơn.

Maguire vẫn duy trì những điểm mạnh quen thuộc. Thống kê của FootyStats cho thấy anh thắng 29 trong 40 pha không chiến, đạt tỷ lệ 72,5%. Trung vệ này còn có 17 lần cắt bóng và khoảng 36 pha phá bóng sau 10 vòng đấu.

Nhưng những con số cá nhân không thể che giấu sự yếu kém của hàng phòng ngự MU. Đội bóng nhận 19 bàn thua sau 10 trận Premier League, trung bình 1,9 bàn mỗi trận. Tính trên mọi đấu trường, MU thủng lưới 30 lần sau 15 trận, hiệu suất đáng báo động với một CLB có tham vọng cạnh tranh Champions League.

Trận hòa Aston Villa 4-4 hôm 8/11 phơi bày nhiều vấn đề. MU bị dẫn 0-2 chỉ sau chưa đầy 4 phút, liên tục để đối thủ khai thác khoảng trống. Maguire chơi 45 phút trước khi rời sân vì co thắt cơ lưng, theo xác nhận của Carrick.

Không thể quy toàn bộ trách nhiệm cho Maguire, nhưng hàng thủ hiện tại rõ ràng cần thay đổi. Với một HLV mới, vị trí của trung vệ 33 tuổi khó còn được bảo đảm như trước.

Leny Yoro có thể được Pochettino ưu tiên nhờ tốc độ và khả năng phòng ngự trong không gian rộng.

Cây bút Barney Ronay của The Guardian nhận định hàng thủ MU cần tốc độ và sự sẵn sàng dâng cao nếu Pochettino áp dụng triết lý quen thuộc. Ông đặc biệt nghi ngờ khả năng thích nghi của Maguire, cầu thủ có thể gặp bất lợi khi phải phòng ngự trong không gian rộng.

Nhận xét ấy chạm đúng điểm yếu lâu nay của Maguire. Anh mạnh khi đối mặt trực diện với tiền đạo, tranh chấp bóng bổng hoặc bảo vệ khu vực trước vòng cấm. Nhưng khi phải xoay người đuổi theo đối thủ, đặc biệt trong những tình huống phản công, tốc độ trở thành hạn chế khó khắc phục.

Pochettino có thể đặt niềm tin vào Yoro

Pochettino từng xây dựng một trong những hàng phòng ngự chắc chắn nhất Premier League tại Tottenham. Mùa 2016/17, Spurs giành 86 điểm, ghi 86 bàn và chỉ thủng lưới 26 lần sau 38 vòng đấu. Không đội bóng nào tại giải nhận ít bàn thua hơn.

Theo cựu cầu thủ Arsenal, chuyên gia chiến thuật Adrian Clarke của Premier League, Pochettino thường yêu cầu hậu vệ biên dâng cao, trong khi các tiền vệ phải hỗ trợ phòng ngự và gây sức ép ngay khi mất bóng. Cách tổ chức ấy đòi hỏi trung vệ chủ động đọc tình huống, giữ cự ly và đủ khả năng xử lý các pha phản công.

Phân tích của Coaches' Voice cũng chỉ ra Pochettino ưu tiên kiểm soát không gian thông qua pressing và tổ chức đội hình chặt chẽ. Dù có thể điều chỉnh sang khối phòng ngự trung bình, ông vẫn yêu cầu các cầu thủ duy trì cường độ vận động và sự tập trung.

Maguire không thiếu kinh nghiệm để đáp ứng một phần yêu cầu này. Tuy nhiên, MU còn sở hữu Leny Yoro, Ayden Heaven, Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez. Cuộc cạnh tranh vị trí vì thế có thể trở nên khốc liệt hơn.

Yoro mới 20 tuổi, có tốc độ, khả năng xử lý bóng và tiềm năng phát triển. Heaven cũng là lựa chọn đáng chú ý, trong khi De Ligt và Martinez mang đến những phương án khác nhau về tranh chấp, triển khai bóng và tổ chức phòng ngự.

Pochettino từng xây dựng hàng thủ Tottenham chỉ thủng lưới 26 bàn tại Premier League mùa 2016/17.

Nếu Pochettino muốn xây dựng hàng thủ dâng cao, Yoro có thể được ưu tiên nhờ khả năng bọc lót. Maguire vẫn hữu ích trong những trận đấu cần chống bóng bổng, nhưng khó được bảo đảm suất đá chính chỉ bằng kinh nghiệm.

Tuy nhiên, sẽ vội vàng nếu cho rằng Pochettino chắc chắn gạt Maguire khỏi kế hoạch. Tại Tottenham, HLV Argentina từng sử dụng Toby Alderweireld và Jan Vertonghen, hai trung vệ nổi bật nhờ khả năng đọc trận đấu, chọn vị trí và phối hợp, thay vì chỉ dựa vào tốc độ.

Điều quan trọng nằm ở cách tổ chức hệ thống. Nếu tuyến giữa pressing hiệu quả, Maguire sẽ ít phải đối mặt với những pha phản công trực diện. Ngược lại, khi các đồng đội liên tục để mất bóng và hàng thủ thiếu bọc lót, điểm yếu của anh càng dễ bộc lộ.

Maguire từng vượt qua không ít thời điểm tưởng như phải rời Old Trafford. Từ cầu thủ bị tước băng đội trưởng, anh kiên trì giành lại vị trí và được gia hạn hợp đồng. Nhưng lần này, kinh nghiệm và sự bền bỉ có thể không đủ để bảo vệ suất đá chính.

Pochettino cần xây dựng một hàng thủ phù hợp với triết lý của mình, không phải tiếp tục duy trì những lựa chọn từng được Carrick tin tưởng. Maguire vẫn còn giá trị với MU, nhưng lần đầu tiên sau màn hồi sinh, anh có thể phải chấp nhận rằng mình không còn là trung vệ số một.